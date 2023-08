Trump «drukner» i tiltaler: – Tidenes stresstest for USAs politiske system

– Trump er en politisk trylleartist som kommer seg ut av de fleste knipene.

Ingen president har splittet det amerikanske folk som Donald Trump. Nå må han trolig gjennom fire rettssaker. Det kan bli for mye, selv for Trump.



– Kan han vri seg unna nok en gang, eller snører nettet seg nå?

– Trump er en politisk trylleartist som kommer seg ut av de fleste knipene. Men jeg tror det er store sjanser for at han dømmes i dokumentsaken og denne Georgia-saken, fordi påtalemyndigheten har lyd- og billedbevis.

Det sier førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet til ABC Nyheter.

Fire alvorlige tiltaler kan felle Trump



Han viser til de fire tiltalene som kan knuse drømmen om å bli gjenvalgt som president i USA:

14. august ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump i delstaten Georgia for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020.

Tirsdag 1. august 2023 ble det tatt ut tiltale mot Trump for forsøk på å avvise valgresultatet fra 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Trump er også tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus.

Ekspresidenten er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold.

– Tidenes stresstest

I tillegg fikk skribenten E. Jean Carroll i mai 2023 delvis medhold i et sivilt søksmål mot Trump. Juryen konkluderte med at Trump hadde forgrepet seg seksuelt på Carroll, men ikke voldtatt henne.

Dette er det alvorlige og mørke bakteppet før nominasjonskampen, og senere valgkampen, blåses i gang i USA.

– Dette blir tidenes stresstest for USAs politiske system. Vi er i en tid hvor amerikanerne ikke aksepterer utfall av valg, etterforskninger og definitivt ikke de kommende rettssakene, understreker Mjelde.

– En stor tillitskrise

– Er Trumps reaksjoner som forventet?

– Ja, han får dette til å handle om Joe Biden, og at Biden-administrasjonen er ute etter å ta de konservative. Det har vært et veldig effektivt argument.

– Hvorfor vil ikke den jevne Trump-velger ta alvoret i tiltalene inn over seg?

– De tror på Trump og ikke på myndighetene. Det er en stor tillitskrise de politiske institusjonene befinner seg i. Velgerne hans ser Trump som en martyr.

Video: Donald Trump langet ut etter tiltalen

Your browser doesn't support HTML5 video. Donald Trump langet ut etter tiltalen

Opplevde Trump på nært hold

Forrige helg opplevde Mjelde selv Trump på nært hold i Iowa i USA. Da fikk han med selvsyn erfare hvilken enorm karisma den omstridte eks-presidenten har.

– Jeg stod en halv meter fra Trump i flere minutter nå i helgen som var. Jeg kan skrive under på at han er en uvanlig karismatisk mann og kan være veldig sjarmerende. Folk gikk helt «bananas» her da han kom, forteller Mjelde.

Han ser for seg to hovedscenarier når konsekvensen av tiltalene, og eventuelle straffeutmålinger, er klare.

– Det beste scenariet, sett med Trumps øyne, er at han vinner valget og kan bruke presidentmakten til å legge de to nasjonale sakene død. Men han vil ikke kunne gripe inn i de to delstatlige sakene, for så langt rekker ikke presidentmakten.

– Det verste scenariet for Trump er at han får mange års fengselsstraff. Jeg tror likevel ikke det vil skje, fordi det bare virker for dramatisk og vil destabilisere amerikansk politikk ytterligere.

– De håper han skal kollapse under alt presset

– Hvor svekket vil USA være med en president med Trumps bakteppe med tanke på autoritet og respekt, som statsledere bør ha?

– Den respekten er ganske tappet allerede etter de mislykkede krigene i Midtøsten og den første Trump-perioden, mener Hilmar Mjelde.

– Det virker relativt stille fra den republikanske leiren. Er de redde for å støtte Trump for på den måten å havne i dragsuget, og er de samtidig redde for Trumps hevn dersom han kommer til makten igjen?

– De håper han skal kollapse under alt presset og at de da skal ta over partiet. Det virker å være planen til de fleste kandidatene, oppsummerer førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert, Hilmar Mjelde.