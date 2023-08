Er vi på vei mot tredje verdenskrig?

Arendalsuka:

Trangt om plassen når temaet skulle være ubehagelige samtaler: Den Perfekte Stormen 2.0. Fra venstre: Eirik Løkke, rådgiver, Civita, Øystein Tunsjø, professor ved Forsvarets høgskole, UiO, Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, Tore Wig, professor ved Institutt for statsvitenskap og samtaleleder Anne Håskoll-Haugen.

Det er ikke mangel på truende skjær i sjøen i tiden framover, skal vi tro ekspertpanelet på Arendalsuka.

På Arendalsukas tredje dag samlet det seg et panel for å utforske og ta tak det de kaller «ubehagelige samtaler», og for å diskutere skremmende fremtidsutsikter.

Spørsmål som «Hva skjer om Russland sikrer seier i Ukraina?», «Hva om Kina invaderer Taiwan?», «Hva som kan skje om Donald Trump vinner valget i 2024?», sto på plakaten.

Og sist, men virkelig ikke minst: Er vi på vei mot en tredje verdenskrig?

Panelet besto av:

Tore Wig, professor ved Institutt for statsvitenskap, UiO, Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, Eirik Løkke, rådgiver, Civita, Øystein Tunsjø, professor ved Forsvarets høgskole.

Se video: Russiske styrker brukte makt mot utenlandsk skip

Your browser doesn't support HTML5 video. Russiske styrker brukte makt mot utenlandsk skip Les mer Lukk

Rakner demokratiet?

På spørsmål om det er en fare for at demokratiet kan bli en parentes i historien svarer Tore Wiig:

– Det kan være en fare for det, hvis du ser historisk på det. Det er få mennesker gjennom historien som faktisk har levd i et demokrati. Samtidig gjør mange autoritære regimer mange feil, så jeg ser egentlig ganske optimistisk på det hele.

– Kina er en supermakt som kan påvirke at det blir færre demokratier i verden. De er en viktig handelspartner for mange land, det er lett for flere land å samarbeide med Kina da de stiller mindre krav enn andre land, sier Tunsjø.

Eirik Løkke påpeker videre at betydningen USA har hatt gjennom historien har vært stor:

– Det eneste som er verre enn et USA som engasjerer seg, vil være et USA som trekker seg tilbake.

Ukrania, Trump og Taiwan

Løkke var tydelig på hva han mente ville skje om Donald Trump går seirende ut i presidentvalget i USA i 2024:

– Da blir det mer kaos i verden, det er større sannsynlighet for at Trump vinner i 2024 enn i 2016. Trump har ikke et eneste demokratisk ben i kroppen.

– Om Trump vinner, hva vil skje med støtten til Ukraina? Jeg tror den vil gå ned, repliserte Wiig.

Tunsjø spekulerer videre i at Kina har blitt ganske så overrasket over Russlands prestasjoner i krigen i Ukraina:

– De kan ha sett på det som en landkrig som det burde være enkelt å vinne, det har nok vært oppsiktsvekkende å se hvor samlet vesten og NATO har vært i tiden etter invasjonen.

– De gjør seg nok noen tanker, og er kanskje ganske bekymra, fortsetter Tunsjø.

– Nå lærer Kina av krigen i Ukraina, sier Wiig.

Tredje verdenskrig?

Øystein Tunsjø slår ikke bastant fast at vi er på vei mot en tredje verdenskrig, men sier at om vi ser inn i framtiden så kan en en konflikt mellom to supermakter ligge i horisonten:

– Risikoen for krig mellom USA og Kina er større enn for eksempel mellom USA og Sovjetunionen tilbake i historien. Det som kan bli utfordringen er situasjonen i Øst-Asia. Om USA og Kina møtes i det maritime. USA er overlegne mot kineserne på det feltet.

– Det gjør at vi ikke får en tredje verdenskrig, men øker risikoen for en konvensjonell krig i det maritime Øst-Asia. Konsekvensene vil bli enorme.

– Jeg sier ikke at det kommer til å skje neste år, men om 10-15 år vil den perfekte stormen være krig mellom Kina og USA, samtidig som om man får et Russland som igjen har bygget seg opp og som vil markere seg, avslutter Tunsjø.