Valg i USA: Dårlige nyheter for Ron DeSantis

Donald Trump har fortsatt et godt forsprang sammenlignet med de andre republikanske kandidatene.

Sarah Longwell, en republikansk politisk strategist sier at støtten til presidentkandidat Ron DeSantis, er synkende, til og med til punktet hvor konservative fokusgrupper ikke lenger nevner navnet hans.

DeSantis ble lenge sett på som republikanernes beste sjanse til å vinne over tidligere president Donald Trump i valget i 2024. Men støtten til DeSantis har sunket de siste ukene, ifølge Newsweek.

DeSantis har fått kritikk for håndteringen av Floridas forsikringskrise, mens andre mener DeSantis fokuserer for mye på kulturkrig i stedet for å vektlegge økonomiske spørsmål.

Brutalt

Ifølge Longwell er beviset for DeSantis's vaklende kampanje tydelig, siden han ikke lenger blir nevnt i konservative fokusgrupper:

Vivek Ramaswamy kan smile for gode resultater på republikanske meningsmålinger.

– Jeg må fortelle, han har blitt slaktet i fokusgruppene, og det er ikke engang den typen kritikk. Vi spør alltid folk ‘hvem vil du se som nominert i 2024?’ Og for seks måneder siden ble alltid Ron DeSantis nevnt. Han var den første. Hvis det ikke var Trump, var det ham.

– Folk nevner ham ikke engang nå. De har nevnt Senator Tim Scott, de har nevnt Vivek Ramaswamy, han blir ikke engang nevnt, det var en fyr som likte ham. Det er brutalt, fortsetter Longwell.

Dette er bare den siste i rekken dårlige nyheter for DeSantis' presidentkampanje, forrige måned sa DeSantis opp mer enn en tredjedel av kampanje-arbeiderne sine.

Sist uke gjennomførte han en rekke valgkamp-arrangementer i delstaten Iowa og ble møtt av flere tomme seter ved et «meet and greet» arrangement, og under en samtale med Iowas guvernør Kim Reynolds på et arrangement på lørdag ble han møtt av tilropere som ropte «Go back to Florida!».

Trump leder

I tillegg til dette har DeSantis slitt på meningsmålingene. Nylig plasserte han seg som nummer to i målingene — fortsatt langt bak Trump, men med en sterk ledelse over andre republikanske-kandidater.

Men forrige uke kom det fram at guvernøren fra Florida hadde falt til tredjeplass på en republikansk meningsmåling, bak presidentkandidat Vivek Ramaswamy, og en annen meningsmåling avslørte at DeSantis er foretrukket av 10 prosent av velgerne etter å ha spurt 2000 mennesker nasjonalt.

I samme meningsmåling kom det fram at 53 prosent av velgerne foretrekker Trump som kandidat.