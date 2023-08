Støre besøkte skredrammede Ål: Vi må ta lærdom av dette

NTB

– Om nødvendig går regjeringen til Stortinget og foreslår en økning, sier Jonas Gahr Støre (Ap) om hvordan regningen skal dekkes etter ekstremværet Hans.

Støre besøkte tirsdag jordskredrammede Ål i Hallingdal. Mange har måttet evakuere, og flere steder er hus og driftsbygninger tatt av jordmassene. Møte med folk som har mistet alt, gjorde et sterkt inntrykk. Han fikk også en tur i helikopter i området for å kunne se ødeleggelsene fra luften.

– Vi kan ikke la en så omfattende krise passere uten at vi trekker alle lærdommer av den, sier Støre til NTB.

Vi må sørge for at kommunene, nødetatene og de nasjonale myndighetene står enda bedre rustet neste gang en slik hendelse skjer, påpeker han.

Støre viser til at regjeringen nå sørger for at støtteordninger til kommunene er tilgjengelige og at de svarer på utfordringene som kommunene står i.

– Så må vi se på om naturskadeordningene er godt nok tilrettelagt for dem som trenger å henvende seg der, sier han.

Regning for gjenoppbygging i vente

Ekstremværet Hans kan være den dyreste naturkatastrofen som har rammet Norge, mener Finans Norge, som anslår at skader for 1,6 milliarder kroner er meldt inn. I tillegg til alle skadene som dekkes gjennom folks private forsikringer, kommer store kostnader til gjenoppbygging som kommuner og staten må stå for. Infrastruktur som veier, bruer og jernbane må bygges opp igjen.

Støre svarer slik på spørsmålet om det er aktuelt å bruke mer oljepenger for å kunne betale for gjenoppbygging:

– Om nødvendig går regjeringen til Stortinget og foreslår en økning der, sier han. Han vil ikke utdype nærmere. Heller ikke når det kan være aktuelt.

– Det er fortsatt hundrevis av mennesker som er evakuert. Nå må vi ta ting i riktig rekkefølge, legger han til.

Må trekke lærdom av dette

Støre møtte tirsdag folk som hadde blitt evakuert fra hjemmet sitt bare en time før skredet kom. Et ektepar fortalte om hvordan de berget livet, men ellers hadde mistet alt de eide. En mor med to gutter hadde blitt evakuert bare kort tid før skredet knuste hjemmet deres.

– Det et veldig sterkt inntrykk å se synlige spor i naturen, knuste hus og dype sår i skogkanten. Og møte modige mennesker som har reddet livet, men som også ser framover, sier Støre.

Blant tilbakemeldingene han får, er det mange som er takknemlige for at ikke liv har gått tapt. Det er Støre også.

– Men en så stor krise må vi trekke lærdom av. Regjeringen er i full gang med en gjennomgang av hvordan den lokale, den regionale og den nasjonale beredskapen har fungert. Vi må gjøre bedre det som virket, og så må vi lære av det som ikke virket, sier han.