Putin og Kim vil samarbeide tettere om forsvar

– Jeg er sikker på at vi vil fortsette å bygge vårt bilaterale samarbeid på alle områder til nytte for våre to folk, for å styrke stabiliteten og sikkerheten på den koreanske halvøya og i hele Nordøst-Asia, sier Putin.

Utsagnet kom i en gratulasjonsmelding publisert av Kreml i forbindelse med årsdagen for Koreas selvstendighet fra Japan i 1945. Tirsdag deltok Nord-Koreas forsvarsminister på en sikkerhetskonferanse i Moskva, og han kunne meddele at hans sjef også vil ha mer samarbeid.

Kim Jong-un understreker behovet for videreutvikling av taktisk og strategisk samarbeid og samhandling innen forsvar og sikkerhet de to landene imellom, heter det i en uttalelse gjengitt av det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Russland er sammen med Kina Nord-Koreas viktigste støttespiller. Nord-Korea har hele tiden uttrykt støtte til Russlands invasjon av Ukraina.