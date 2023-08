Arendalsuka: LOs leder og NHOs direktør møttes til duell

Arbeidslivstoppene kastet om seg med rengjørings-metaforer idet de møttes til debatt.

Debatten mellom NHO-topp, Ole Erik Almlid, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, på andre dagen av Arendalsuka, startet på det jevne, med lett stemning og erklæringer om gjensidig tillit og respekt mellom de to topplederne.

Men når ordbruken i valgkampen ble et tema steg temperaturen betraktelig.

– Det forsurer debatten ved å bruke ord som flatlus og bendelorm. Vi bør heller snakke opp bedriftene som en del av løsningen, sa Almlid.

Storrengjøring

Debatten om språkbruk fortsatte når status for norsk arbeidsliv ble diskutert.

Almlid mener LOs begrep om «storrengjøring» er overdrevet.

– En følelse om at man snakker ned et arbeidsliv som egentlig er så mye bedre. Vi trenger ikke storrengjøring, men vi trenger å vaske der det trengs.

Følsvik repliserte raskt med:

– Vi trenger en storrengjøring i norsk arbeidsliv.

Hun refererte blant annet til taxi-næringen og god utnyttelse av arbeidskraft:

– Så man kan ta med mer enn bare støvkluten. Man kan godt ta med Ajax også.

De unges perspektiv

Med på debatten var også lederne for AUF og Unge Høyre, Astrid Hoem og Ola Svenneby.

De var på plass for å utfordre arbeidslivstoppene om å bygge et arbeidsliv for fremtiden. De var enige om at ungdommen ønsker seg samme muligheter og vilkår som foreldrene sine, men noe uenig om veien dit.

– På 60-tallet kunne man skylde på at det var noe feil med systemet. Jeg tror at mange unge i dag ser innover seg selv, og kanskje tror de har gjort noe galt, når de ikke får plass i boligmarkedet, sa Hoem.