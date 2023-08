LO-lederen avviser omkamp om innleiereglene

Vi har hatt sosial dumping en masse , så her trengte vi en grundig opprydning.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke vike en tomme når det gjelder regjeringens innstramminger i innleiereglene. Saken skal nå behandles i Esa.

– Hvis du snakker med våre tillitsvalgte på byggeplassene i Oslo, så forteller de om folk som blir regelrett utnyttet. Vi har hatt sosial dumping en masse , så her trengte vi en grundig opprydning. Det er jeg glad for at regjeringen er med på, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Onsdag møtte hun NHO-leder Ole Eirik Almlid til debatt i Arendal om blant annet midlertidige ansettelser og innleie.

Hundrevis hadde møtt fram i regnvær for å se de to barke sammen for åpen scene.

Da LO-lederen, som også sitter i Aps sentralstyre, fikk utfordringen om det er aktuelt å se på spørsmålet om midlertidig ansettelser og innleie en gang til, var svaret kontant:

– Nei. Det er ingenting av verken forskning eller erfaring som tilsier at du får flere inn i arbeidslivet ved å åpne for midlertidige ansettelser.

Flere kamper

Bakgrunnen for diskusjonen er lovendringene regjeringen innførte i 2022, som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter.

I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Regjeringen har også gjort andre grep for å stramme inn i midlertidige ansettelser.

EUs overvåkingsorgan Esa åpnet i sommer sak mot de nye innleiereglene, som de mener bryter med EØS-avtalen. To bedrifter har også varslet millionsøksmål mot staten av samme grunn.

I juli vant for øvrig regjeringen en rettssak om temaet. 30 bemanningsselskap som ville stanse de nye innleiereglene for arbeidskraft, tapte rettssaken mot staten på alle punkter i Oslo tingrett.

NHO om utenforskap: En skam

NHO-lederen snakker på sin side om fordelene ved midlertidige ansettelser.

– Midlertidig ansettelse bidrar til at du kan prøve deg i arbeidslivet, at arbeidsgiver kan få prøve deg. Og at du har en litt lettere vei inn og etter hvert kan få fast jobb, det mener jeg er en veldig god måte å gjøre det på, sier han.

Han påpeker at en av de viktigste utfordringene i arbeidslivet er folk som blir stående utenfor.

– Vi må ikke ha et arbeidsliv som gjør at vi aksepterer som storsamfunn at 660.000 er utenfor arbeidslivet permanent. Det er jo en skam for arbeidslivet, en skam for oss, sier han.