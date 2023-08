Grete Faremo går til kommunikasjonsbyrå

NTB ABCNyheter

Den tidligere stortingsrepresentanten og statsråden Grete Faremo er blitt ansatt i Try Råd.

I kommunikasjonsbyrået Try Råd skal Grete Faremo, som blant annet er tidligere stortingsrepresentant og statsråd i tre ulike Ap-regjeringer, arbeide med strategi og rådgivning mot toppledere.

Faremo har også bred erfaring fra næringslivet, i tillegg til tung internasjonal erfaring. Hun har blant annet vært direktør for lovgivning og samfunnskontakt i Vest-Europa for Microsoft, og konserndirektør i Storebrand.

– Det er unikt

Videre er hun tidligere forsvarsminister, justisminister, olje- og energiminister og utviklingsminister. Grete Faremo er også tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.



– Jeg tror det er få som har så mye erfaring som henne. Jeg tror hun er den eneste som har vært statsråd under Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Det er unikt, sier partner og styreleder Sigurd Grytten til Dagens Næringsliv.

Trakk seg fra FN-jobb etter avsløring

I fjor vår trakk Greto Faremo seg som leder for FNs kontor for prosjekttjenester etter en New York Times-avsløring av at at flere hundre millioner kroner i lån kunne vært tapt.



Nå skal hun leve av å gi andre råd om krisehåndtering.



– Jeg har stått i en del kriser. Jeg tror jeg har en del å bidra med. Jeg har hatt et privilegert arbeidsliv så langt, og i fremskutte posisjoner så tar man av og til en del risikoer, og man får en del overraskelser. Alt er erfaring, og det å få lov til å tenke hvordan det praktisk kan komme til nytte for dagens ledere, sier Faremo til DN.