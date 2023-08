Ap minsker gapet til Høyre på ny måling

NTB

Arbeiderpartiet har minket avstanden til Høyre med 3,1 prosentpoeng siden mai. Nå er avstanden 5,7 prosentpoeng, viser ny undersøkelse.

På VGs kommunemåling får Høyre 28,4 prosents oppslutning, mens Arbeiderpartiet får 22,7. Sammenlignet med forrige måling går Høyre tilbake 1,4 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet øker med 0,7.

– Tallene viser at vi er på vei opp, og at Høyre er på vei ned. Vi har tettet gapet til Høyre med en tredel. Det er en god posisjon for Arbeiderpartiet når valgkampen akkurat har startet for fullt, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

Størst framgang får imidlertid Frp som vokser 2,5 prosentpoeng, til 11,9 prosent. Rødt går tilbake etter solbrille-saken og får 3,8 prosent, ned 0,6 prosentpoeng.

VGs kommunemåling i sin helhet: Rødt 3,8 (-0,6), SV 8,4 (+1), Ap 22,7 (+0,7), Sp 8,7 (uforandret), MDG 5 (+0,8), Krf 3,5 (+0,2), V 3,8 (-1), H 18,4 (-1,4), Frp 11,9 (+2,5), Andre Partier 2,2 (-0,9).

1002 personer er spurt i undersøkelsen som er gjort mellom 9. og 14. august. Feilmarginen ligger på 2/3 prosent prosentpoeng.