Arendalsuka: Hvordan påvirker krigen i Ukraina internasjonale relasjoner?

Fra venstre, Tunisias ambassadør Amel Ben Younes, direktør for UNDP og vert for panelet, Arvinn Gadgil, Palestinas ambassadør, Marie Antoinette K. H. Sedin, og EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandville.

Det var en noe frustrert ambassadør for Palestina som deltok i samtale om internasjonale relasjoner på Arendalsukas dag to.

Arendalsuka er godt i gang og UNDP (United Nations Development Programme) ved Oslo Governance Center inviterte til panelsamtale om hvordan krigen i Ukraina påvirker internasjonale relasjoner.

I panelet var Tunisias, Palestinas og EUs ambassadør til Norge, henholdsvis Amel Ben Younes, Marie Antoinette K. H. Sedin og Nicolas de La Grandville.

Under samtalen om de internasjonale konsekvensene av krigen i Ukraina ble Palestinas ambassadør engasjert og sa tydelig ifra:

– Når Zelenskyj sa til israelerne at «trusselen er den samme for dere som for oss» så føltes det som om Palestina var supermakten som angriper Israel.

Hun la til:

– Palestinere har offentlig adressert sitt sinne, og dette har blitt tatt som støtte for Russland.

Se video: Frontlinjen: Får våpenet i hodet:

Unike bilder fra frontlinjen: Her slutter våpenet å fungere

Dobbeltmoral

Sedin rettet særlig kritikk mot europeiske land, som hun mente oppførte seg «dobbeltmoralske» og sa at det var en «personlig skuffelse i den palestinske nasjonen».

– Det er vanskelig å ignorere at ukrainerne har blitt kalt «krigere», mens palestinerne som har gjort det samme har blitt kalt «terrorister».

– Ingen vinnere, bare tapere

Hun trakk frem at ukrainske flyktninger ble tatt «veldig godt imot» og sammenliknet det med hvordan palestinske flyktninger ble tatt imot.

– I mitt pass står det statsløs. Vi kan ikke akseptere å bli behandlet som en annenklasses nasjon.

Avslutningsvis diskuterte ekspertene hvordan det internasjonale samfunnet kan komme sammen og løse problemet.

– I krig er det ingen vinnere, bare tapere. Det vil ta mange år å bygge opp igjen, sa Sedin.