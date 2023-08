Tyskland setter regjeringsfly på bakken etter reisetrøbbel for minister

Annalena Baerbock får ikke logistikken til å gå opp etter at det tyske regjeringsflyet ble satt på bakken med tekniske problemer: Dermed blir det ikke noe av besøket til Australia, New Zealand og Fiji. Arkivfoto: Michael Kappeler / DPA / AP / NTB

NTB

Trøbbel med et tysk regjeringsfly førte til at utenriksministeren måtte avlyse sin reise til Australia, New Zealand og Fiji. Nå settes flyet på bakken for godt.