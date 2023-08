Oslo Høyre legger seg flat etter Facebook-innlegg

Ordførerkandidat Anne Lindboe (t.v.) sier at hun forstår reaksjonene innleggene har fått, samt at det har skjedd en glipp. Arkivfoto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Oslo Høyre beklager et innlegg på Facebook der de skrev at for mange ufaglærte helsearbeidere «ikke kan noen ting».