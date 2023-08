Ap og Sp i trøndersk tvekamp

Steinkjer er et viktig historisk område for Arbeiderpartiet, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Lørdag delte han ut roser under Steinkjermartnan sammen med Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Thorsen. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

NTB

Arbeiderpartiet kan nappe ordførerkjedet fra regjeringspartner Senterpartiet i flere kommuner i Trøndelag. Statsministeren håper målingene slår til.

– Sånn er det i mange kommuner. Noen steder samarbeider Ap og Sp, og mange steder er de i konkurranse om velgerne. Sånn skal det være, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Ap-lederen og statsministeren drev valgkamp i Steinkjer, Inderøy og Verdal lørdag. De tre kommunene i gamle Nord-Trøndelag har én ting til felles: De er styrt av Senterpartiet i dag, men etter lokalvalget 11. september håper Arbeiderpartiet å overta.

I Steinkjer er det lite Ap-krise å spore. Stikk i strid med de nasjonale trendene har partiet vind i seilene i kommunen, ifølge en måling Sentio gjorde for Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa i begynnelsen av august. Ap får en oppslutning på hele 33 prosent. Det er en solid oppgang fra valgresultatet på 26,1 prosent i 2019.

Senterpartiet kapret nesten 45 prosent av stemmene ved forrige lokalvalg, men får bare 24,1 prosent på målingen, der 400 personer er spurt.

– Ser bra ut

– Det ser bra ut for oss, sier ordførerkandidat Gunnar Thorsen til NTB. Thorsen tror de kan nå enda høyere enn målingene så langt tyder på.

– Men det er jo noen uker igjen, så mye av jobben gjenstår. Det er potensial for mer, veldig mange er jo sosialdemokrater. Det viktige er å få fram hva vi står for og forskjellene på oss og andre partier, sier Thorsen, som lørdag hadde Støre på besøk i stua.

Grams gamle trakter

I 13 år var det Støres regjeringskollega Bjørn Arild Gram (Sp) som var ordfører i Steinkjer. Etter å ha vunnet en brakseier i 2019 dro han til Oslo for først å lede kommuneorganisasjonen KS og deretter bli statsråd i Støres regjering.

Men når det er lokalvalgkamp, er det ingen heiarop å få fra sjefen.

– Nå er det Arbeiderpartiets tur, konstaterer Støre under regntunge skyer i Steinkjer.

– Dette er et viktig historisk område for Arbeiderpartiet, sier Støre.

Statsministeren og Arbeiderparti-lederen er tilbake i valgkampmodus etter noen dager tett på det voldsomme uværet og flommen på Østlandet. I helgen besøker han altså Trøndelag. På lørdagens turné var han også innom Inderøy og Verdal – alle kommuner der Ap håper å seire over Sp i lokalvalget.

Henter fra Sp

Steinkjer er illustrerende for et større antall kommuner der Senterpartiet faller kraftig, og der Arbeiderpartiet henter en stor del av fallet, skriver nettstedet Poll of polls i en gjennomgang av målingen.

Steinkjer og Verdal er også blant kommunene i Trøndelag som politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen synes det er spennende å følge med på i dette valget.

– I flere kommuner nord i Trøndelag gjorde Sp et historisk sterkt valg i 2019. I Verdal fikk de rent flertall. I Steinkjer fikk de 44,9 prosent av stemmene. I begge kommuner raser Sp som en stein på målingene, og det blir spennende å se hvor velgerne havner, sier hun til NTB.

– Koster å ta ansvar

Sp-ordfører Anne-Berit Lein visste ikke at Støre skulle komme til Steinkjer og besøke martnan lørdag, men slår an en positiv tone.

– Det er et signal om at dette er et viktig område for regjeringen, mener hun.

Lein vil ikke gi opp håpet om å beholde ordførermakta og viser til at de har erfaring med å gjøre det bedre i selve valget enn på målingene.

Hun kommer likevel med et hjertesukk på vegne av Senterpartiet både i Steinkjer og i regjering.

– Vi skulle likt å få anerkjennelse for å ta ansvar i vanskelige tider. Det koster å styre. Det ønsker vi sterkt å gjøre framover også, sier hun.