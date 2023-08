Støre fløy fra Hans til valgkamp i Trøndelag

NTB

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har forlatt flom og ras på Østlandet for å fortsette valgkampen. Lørdag besøker han Steinkjer.

Han landet lørdag morgen på Værnes for å tilbringe helgen i Trøndelag.

Det ble vurdert om planene skulle legges om på grunn av flomsituasjonen på Østlandet, får NTB opplyst. Men konklusjonen var at det var greit å dra.

– Vi følger nøye med fra der vi er nå. Vi er tett på dette nå, og det vil vi være gjennom helgen, sier Støre til NTB.

Statsministeren viser til at han har møtt evakuerte og besøkt flomområder de siste dagene.

– Det er viktig at de som gjør det gode arbeidet, nå får gjort det ganske uforstyrret, og så blir vi oppdatert løpende om hvordan utviklingen er, sier Støre.

I Steinkjer skal Støre heie fram Aps ordførerkandidat Gunnar Thorsen, som håper å nappe ordførerkjedet fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet har medvind på meningsmålingene i Steinkjer, stikk i strid med de nasjonale trendene.

– Er Steinkjer et lysglimt?

– Det blir flere lysglimt, det tror jeg at jeg kan spå. Vi skal gjøre godt arbeid over hele landet, men dette er et viktig historisk område for Arbeiderpartiet, sier Støre.

Støre besøker Steinkjer, Inderøy, Verdal og Malvik lørdag og Trondheim, Selbu og Melhus søndag.