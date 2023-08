Regjeringen stenger epost-løsning etter dataangrep mot tolv departementer

NTB

Ansatte i tolv departementer får lørdag en ny epost-løsning. Den gamle løsningen blir stengt etter at departementene ble utsatt for et dataangrep.