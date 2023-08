Fylkeslag hudfletter Vedum for Melkøya-vedtak

NTB

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum får det glatte lag av sine egne i de nordligste fylkene etter beslutningen om elektrifisering av Melkøya-anlegget.

Fylkeslagene i Nord-Norge har gått sammen om et svært kritisk brev, der partiledelsen blir beskyldt for langt på vei å ha ødelagt valgkampen i Nord-Norge og for å ha svekket tilliten folk har til Sp. Det er TV 2 som omtaler det interne brevet torsdag kveld.

– Denne saken ble offentliggjort på det verst tenkelige tidspunktet før kommune- og fylkestingsvalget. Det vil ikke være overraskende for partiledelsen at denne saken er omstridt i våre fylkes- og lokallag, og ville være meget krevende når denne kommer i oppkjøringen til årets valgkamp, heter det i brevet.

Brevet ble kjent samme kveld som sentralstyret i Senterpartiet møttes digitalt. Det var et ordinært møte, men Melkøya-beslutningen og ikke minst de kraftige reaksjonene det har avstedkommet ble tema på møtet.

– Ingenting av dagens kraft i Finnmark skal gå til å elektrifisere Melkøya, det skal være ny kraft. Dersom vi ikke får ny kraft inn så skal dagens gasskraftverk fortsatt benyttes, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i etterkant av møtet.

Ukjent med beslutningen

Også Senterkvinnene og Senterungdommen har kommet med kritiske uttalelser til partiledelsen. Senterungdommen mener partiet må vurdere regjeringsdeltakelsen hvis planene blir videreført.

De opplyser at de ikke har endret standpunkt etter møtet som ble holdt torsdag kveld.

– Senterungdommen mener at avgjørelsen om å elektrifisere Melkøya var feil, og vil fortsette å ha det som utgangspunkt i de diskusjonene vi skal ha i partiet fremover, sier leder Andrine Hanssen-Seppola.

Kritikerne påpeker at partiet har et landsmøtevedtak som klart sier nei til elektrifisering av melkøya med landstrøm over dagen nett.

De framholder også at vedtaket ikke har vært skikkelig forankret i organisasjonen. For fylkeslagene i Nord-Norge var nyheten ukjent inntil den lekket ut til enkelte medier.

Kort tid etter bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre og Vedum opplysningene på en pressekonferanse i Hammerfest.

– Beslutninga om å elektrifisere Melkøya-anlegget med landstrøm, som en del av et industriløft for Finnmark, er et brudd på Hurdalsplattformen og Senterpartiets landsmøtevedtak denne våren. Det er et alvorlig tillitsbrudd, som for Senterungdommens del svekker troverdigheten til regjeringens energipolitikk, heter det i Senterungdommens uttalelse.

Vil overbevise kritikerne

– Dersom regjeringa viderefører planene, må det kalles inn til landsstyremøte i Senterpartiet for å drøfte saken og regjeringssamarbeidet, krever Senterungdommen.

Trygve Slagsvold Vedum sier til TV 2 at han tror han skal få overbevist partifellene som ikke tror på at regjeringen vil få bygget ut kraft og nett tilstrekkelig til å ta unna for den belastningen en elektrifisering av Melkøya vil bety for kraft- og nettsituasjonen i Finnmark.

– Vi skal sørge for at det som har vært Sp sin visjon, blir gjennomført. Nettopp at det blir gjort grep så man får opp produksjonen av fornybar kraft og at man kan erstatte den krafta som Melkøya trenger med fornybar kraft.