Ungdomskriminaliteten i Oslo stiger: Politimesteren vil ha mer tvang

Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener at byrådsleder Raymond Johansen forsøker å skjønnmale situasjonen i hovedstaden.

Ungdomskriminaliteten i Oslo er på vei opp, med en økning i anmeldelser på 18 prosent sammenlignet med de tre siste årene før pandemien.

Det skriver politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese i en kronikk i Politiforum denne uken.

I kronikken sier Øystese at i 2022, og i årene med pandemi, gikk antall anmeldte lovbrudd utført av ungdom ned, men at de nå ser at utviklingen går den andre veien.

Den siste tiden har det pågått en debatt om hvorvidt Oslo er en trygg by. Partileder i FrP Sylvi Listhaug og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) møttes til debatt om ungdomskriminaliteten i Oslo i NRKs Dagsnytt 18 forrige uke.

Der påpekte Johansen at Oslo har sett en nedgang i kriminelle gjengangere og gjengkriminalitet, mens Listhaug mente at det trengs kraftige tiltak, skriver Aftenposten.

«Alvor»

Sylvi Listhaug ønsker at det nå tas grep:

– Jeg synes vi skylder innbyggerne å ta på alvor at det er en del som føler seg utrygge. Det kan skje ting hvis du er på sted til feil tid. Det er den utviklingen vi er bekymret for. I stedet for å hisse seg opp, så synes jeg Raymond Johansen skal ta på alvor det som viser seg her, sier Listhaug til Aftenposten.

– Nå ser vi at det går i feil retning. Han prøver å dysse ned og skjønnmale situasjonen, i stedet for å ta tak i den, fortsetter hun.

Raymond Johansen på sin side understreker at det ikke nødvendigvis er et problem at forbrytelser anmeldes og sier det er bra at kriminelle straffes, men han er enig at tallene ikke er positive:

– Det er klart det er bekymringsfullt. Nå må vi dykke litt ned i tallene. Det vi har snakket om tidligere, er at antall gjengangere har gått ned. Vi må finne ut om det nå er snakk om flere ungdomskriminelle», sier byrådslederen til Aftenposten.

Mer tvang

I 2022 var kriminalitet blant unge i Oslo fallende, men de siste tallene viser en annen trend. I første halvdel av 2023 ble det registrert 1 744 anmeldelser der den mistenkte var mellom 10 og 17 år gammel.

I kronikken tar politimesteren i Oslo til orde for at utviklingen bør møtes med mer tvang. Hun sier at mellom 20-30 ungdommer i politidistriktet står i fare for å begå alvorlige forbrytelser.

«De har alle flere enn ti lovbrudd bak seg. Slik det er nå må disse ha begått alvorlige straffbare handlinger før de får meget god tverrfaglig hjelp bak låste dører i fengslenes ungdomsenheter», skriver hun.