PR-topp ut mot reality-politikere: – Trist

Øyvind Hofsrud – Kampanje.com Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

Zynk-sjef Guri Størvold synes det er trist at politikere blir underholdningsartister. Hadia Tajik forsvarer «Skal vi danse»-deltakelsen.

Tirsdag kunne TV 2 avsløre hvem som deltar i årets utgave av « Skal vi danse». Blant årets danseløver finner vi tidligere kultur- og likestillingsminister, Hadia Tajik.

Tajik ble presentert som arbeids- og inkluderingsminister i Jonas Gahr Støres regjering, men trakk seg som både statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet etter «pendlerboligsaken» i 2022. Per dags dato er hun stortingsrepresentant fra Rogaland.

– Jeg elsker å danse, sa Tajik da hun ble presentert, ifølge VG.

– Politikere føler at de i stadig større grad må stille opp på show

At politikere er med på realityprogram er ikke et nytt fenomen. Tidligere har Sandra Borch (Sp) deltatt i «Skal vi danse», Emilie Enger Mehl (Sp) har vært med i «Kompani Lauritzen», Mimir Kristjansson (R) vært deltaker i «Farmen Kjendis», og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sunget ut i «Maskorama».

Guri Størvold er ingen tilhenger av fenomenet. Hun er i dag partner og daglig leder i PR-byrået Zynk, men har lang fartstid innenfor norsk politikk, blant annet som rådgiver for toppolitikere i Storting og regjering, samt statssekretær i olje- og energidepartementet.

– Jeg synes det er en trist utvikling at politikere føler at de i stadig større grad føler de må stille opp på show og underholde istedenfor å gjøre det de egentlig bør gjøre, bruke all sin kapasitet på å jobbe med politikk, sier Størvold til Kampanje.

– Jeg skjønner at også politikere synes det er vanskelig å si nei til ting man egentlig ville sagt nei til. Kanskje de tenker at de kommer tettere på folk gjennom program som «Skal vi danse», fordi det er mange seere. Og at man får vist seg frem på en annen måte. Jeg forstår det rasjonalet, men synes det er trist at politikerne blir underholdningsartister, legger hun til.

– Mange er nok nysgjerrige

Hun tviler imidlertid ikke på at det kan være delte meninger rundt politikeres deltakelse i realityprogrammer, og at noen synes det er fint å se en annen side av de folkevalgte.

– Jeg tror mange mener politikere først og fremst skal drive med politikk. Samtidig er det nok mange som er nysgjerrige på hvem politikerne er og har lyst til å bli bedre kjent med dem i andre settinger enn når de driver med politikk på Stortinget, sier Størvold.

– Kommer du til å følge Tajik i «Skal vi danse»?

– Jeg ser i utgangspunktet ikke på lineær-TV, men hvis jeg skulle gjort det nå til høsten, så skal jeg absolutt få med meg en episode med Hadia i «Skal vi danse». Jeg er ikke mer fordømmende enn det. Og så ønsker jeg selvfølgelig Hadia lykke til med dansingen, sier Størvold.

Professor i politisk kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Bente Kalsnes, synes det er vanskelig å vurdere effekten av reality-deltakelser for politikere.

– Jeg tenker dette først og fremst er en måte for Hadia Tajik å nå bredere ut, og kunne bygge opp en enda bredere plattform enn hun har nå, sier Kalsnes til Kampanje.

– Kan man også gjøre det vanskeligere for seg selv som politiker gjennom slike deltakelser?

– Man kan nok bli mer upopulær hvis det skjer ting utover i programmet. Man har ikke helt kontroll over hvordan ting utvikler seg og det handler om hvilken dynamikk man får med de andre deltakerne.

– Jeg jobber med politikk, og så danser jeg på fritiden

Hadia Tajik forteller til Kampanje at hun først og fremst er med på «Skal vi danse» for å ha det gøy.

– Kommer du nærmere folk ved å delta på TV 2s helgeunderholdning?

– Jeg er med for å ha det gøy, fordi jeg liker programmet og elsker å danse, sier Tajik.

Hun ser selv ingen problemer med å være politiker og å delta på et realityprogram samtidig.

– Jeg jobber med politikk, og så danser jeg på fritiden. Det går helt sikkert fint, sier Tajik.

I et innlegg på sin egen Facebook-side skriver Tajik at hun har inngått en avtale med produksjonen om at dansepartner Jone Snilstveit blir med til Rogaland de dagene det er nødvendig for at hun kan drive valgkamp i ukene frem mot 11. september.

– Til slutt; Har du noe danseerfaring fra før?

– Bare fra dansegulvet på fest med venner, litt på dansekurs med mannen min og så har jeg danset masse pysjamasdans med datteren min på 2,5 år. Det er en dans vi har for at hun skal synes det er gøy å ta på seg pysjamasen og gjøre seg klar for legging, sier Tajik.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)