Lanserer lærebok med Putins propaganda

Et kart over Russland ses på sidene i en ny skolebok for russiske skoleelever.

Kreml strammer inn kontrollen over historiefortellingen i skolen.

Siden president Vladimir Putin invaderte Ukraina i februar i fjor, har Kreml strammet inn grepet over historieformidlingen i skolen.

Putin forsvarer invasjonen av Ukraina, eller det han kaller «en spesialoperasjon», som et «historisk oppdrag» for å redde russiske borgere fra nazismen og USA.

Nå har det russiske utdanningsdepartementet lansert en ny lærebok i historie for skolelever på 11.trinn – tilsvarende elever som går på 1.klasse på videregående skole, melder Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Denne historieboken skal ha et innhold som videreformidler Putins syn på Vesten og Ukraina, og hans versjon av historien.

Skrevet på under fem måneder

På en pressekonferanse i Moskva mandag tidligere denne uken, presenterte utdanningsminister Sergej Kravtsov den nye historieboken.

Han understreket at formålet med materialet er «å formidle målene med Ukraina-offensiven til skolebarn», skriver The Guardian.

Ifølge ham vil dette si «demilitarisering og avnazifisering», noe som er en gjentakelse av Putins retorikk da han begrunnet sin invasjon av Ukraina i februar i fjor.

Russlands utdanningsminister Sergej Kravstov presenterer den nye historieboken på en pressekonferanse i Moskva 7.august.

Boken dekker en periode fra 1945 til vår tid, og vil være i alle skoler fra 1.september. Ifølge Kravtov er boken skrevet «i underkant av fem måneder».

– Etter at den spesielle militæroperasjonen er avsluttet, etter vår seier, vil vi supplere denne boken ytterligere, sa han på pressekonferansen.

«Russland er heltenes land»

Den nye historieboken fremstiller Moskva som et offer for vestlig aggresjon som kjemper for sin egen eksistens.

Boken beskriver videre Ukraina som en «kunstig stat», og okkuperte områder i Ukraina regnes som «nye regioner» i Russland.

Den hevder også at russiske soldater «reddet freden» i 2014, da Moskva annekterte Krim-halvøya fra Ukraina, og den beskriver vestlige sanksjoner som verre enn Napoleons inntog til Moskva i 1812.

I tillegg gjengir boken Putins essay fra 2021 «Om den historiske enheten mellom russere og ukrainere» hvor han mener at «Russland ble ranet» da Ukraina ble selvstendig i 1991.

Den russiske nyhetskanalen RBC har publisert bilder av innholdsfortegnelsen til boken. Ett kapittel har navnet «Ukraina – en ultranasjonalistisk stat», mens det siste kapittelet heter «Russland er heltenes land».

Videre skriver kanalen at boken ofte henvender seg direkte til leseren.

I et avsnitt står det: «Med avgang fra utenlandske selskaper er mange markeder åpne for deg. Fantastiske muligheter for en karriere i næringslivet og dine egne oppstartsbedrifter er åpne. Ikke gå glipp av denne sjansen. Russland i dag er virkelig mulighetenes land.»

Et portrett av Russlands president Vladimir Putin ses på en side i en den nye russiske historieboken for skoleelever.

Barn læres opp i patriotisme

Det siste året har Russland gjennomført en rekke tiltak for å få den russiske befolkningen til å støtte Putins krigføring i Ukraina. Dette har også omfattet utdanningssektoren.

Fra nyttår har grunnleggende militærtrening vært en del av pensum for russiske skoleelever, og i april ble en russisk jente tatt fra faren sin og plassert på barnehjem etter at hun hadde tegnet en tegning til støtte for Ukraina på skolen.

I tillegg har russiske myndigheter innført et nytt fag i russiske skoler – med navn «Samtaler om viktige ting» – som skal lære opp barna i patriotisme. Faget går blant annet ut på at elever, helt ned i åtteårsalderen, skal forstå at det å elske sitt land innebærer å «bære våpen for å forsvare det» i farlige tider.

Samtidig har en rekke fremtredende historikere og filosofer forlatt Russland fordi de er uenige med Putin og hans krig i Ukraina.

The Guardian har snakket med en tidligere historielærer ved en eliteskole utenfor Moskva som sluttet i jobben i fjor etter uenighet med ledelsen om den nye «patriotiske» læreplanen.

– De omskriver både fortiden og nåtiden, sier han til den britiske avisen.

– Jeg er bekymret for barna som vil bli oppdratt av løgner.