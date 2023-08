Sametinget raser mot Melkøya-elektrifisering: – Uakseptabelt

Sametinget mener regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere når de går inn for elektrifiseringen av Melkøya.

– Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen kunngjør elektrifisering av Melkøya på denne måten, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag sa regjeringen at de går inn for å elektrifisere produksjonsanlegget på Melkøya.

Sametinget har tidligere ytret bekymring for konsekvensene elektrifiseringen vil få for reindrift og beitearelaer, samt samisk kulturutøvelse.

Sametingspresidenten mener regjeringens beslutning er hensynsløs.

– En slik beslutning viser at regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere. Løftet om styrket dialog med Sametinget virker også å være tomme ord, sier Muotka.

Sterke reaksjoner

Venstres Ola Elvestuen kaller beslutningen om elektrifiseringen av Melkøya et alvorlig brudd på Stortingets vedtak. Også KrF reagerer sterkt.

– Regjeringens beslutning om å bruke store deler av den tilgjengelige kraften i Finnmark på å elektrifisere Melkøya er svært uheldig. Dette vil gå utover befolkningen og annen industri i nord, sier energipolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.

Han mener også det framstår som at regjeringen har solgt skinnet før bjørnen er skutt når regjeringen sier ja til elektrifisering før både nett- og kraftprosjekter har fått konsesjon.

– Støre og Vedum viser med all tydelighet at Ap/Sp-regjeringen ikke har foretatt en egen vurdering av gasskraft med CO2-fangst og lagring på Melkøya som ville gitt samme kutt av klimagassutslipp på 850.000 tonn CO2. De har dermed brutt med Stortingets vedtak fra i vår, samtidig som de med resten av vedtakene legger opp til full konfrontasjon med samiske reindriftsutøveres rettigheter, sier Elvestuen.

Mener regjeringen må sette handling bak ordene

Nikolai Astrup (H) støtter avgjørelsen om å knytte Melkøya-anlegget til landstrøm, men mener regjeringen nå må bevise at de vil øke kraftproduksjonen.

– LNG-anlegget på Melkøya er en av de viktigste og mest lønnsomme arbeidsplassene i Nord-Norge, og det er bra at regjeringen nå sier ja til å videreutvikle anlegget og sikre driften også etter 2029. Det er også et nødvendig tiltak for å nå klimamålene, sier Astrup til NTB.

Samtidig sier han at det er avgjørende at det produseres mer kraft og bygges mer infrastruktur i regionen.

– Bevisbyrden ligger nå hos regjeringen. Høyre forutsetter at det blir fortgang i konsesjonsbehandlingen av ny kraftproduksjon på land, og at regjeringen raskt avklarer rammevilkårene for kommersielle aktører som ønsker å utvikle havvind i Finnmark, sier Astrup.