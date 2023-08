Rødt stuper på ny partimåling

På TV 2s første valgprognose for august nesten halveres Rødts oppslutning nasjonalt. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen tar ingen sorger på forskudd før høstens valg. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

På vei inn i valgkampen legger Rødt en turbulent sommer bak seg. Partiets nye leder ønsker ikke å fokusere på dårlige målinger.

– Enkeltmålinger er enkeltmålinger både når de er gode og når de er dårlige som denne, men over tid har vi sett at Rødt står langt sterkere, sier leder Marie Sneve Martinussen i Rødt til TV 2.

På TV 2s første valgprognose for august nesten halveres Rødts oppslutning nasjonalt. Partiet går fra 7,2 prosent til 3,8 prosent i oppslutning. Det betyr at dersom denne målingen hadde vært valgresultat ved stortingsvalg, ville Rødt både havnet under sperregrensen og mistet sju av sine åtte representanter.

Også kommunalt går Rødt tilbake på TV 2s augustprognoser. Partiet på venstresiden går ned fra 5,5 prosent til 3,3 prosent i den nye målingen.

Den ferske partilederen tar ingen sorger på forskudd før høstens valg.

– En stemme på Rødt er også en beskjed til de som styrer om at vi må trykke på den store røde knappen. Heldigvis er det folk selv som avgjør dette på valgdagen, og ikke målinger, sier hun.

Alle partiene, sammenlignet med forrige måling: Rødt 3,8 (- 3,5), SV 9 (+0,8), Ap 17,8 (-0,2), Sp 7,5 (+1), MDG 3,2 (-0,4), Venstre 5,2 (+0,7), Krf 2,5 (-1,6), Høyre 31,5 (-0,2), Frp 12,4 (1) og andre 7,1 (+2,4).