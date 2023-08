Støre: Kommuner som rammes av uværet, skal ikke stå alene

NTB

Regjeringen vil bistå med tilskudd til kommuner rammet av ekstremværet Hans, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Kommuner som påføres store skader og tap, skal ikke stå alene. Vi har muligheten til å se på skjønnsmidler som kan bistå dem, så det skal de være trygge på, sier Støre til NTB.

Hvordan staten vil dekke kostnadene, vil avhenge av omfanget, opplyser han.

Ekstremværet Hans har herjet på Østlandet mandag og er ventet å ramme hardt også på kvelden og natten.

– Faren er ikke over. Det ser ut til at dette regnværet kommer i tråd med varselet, og da er det et døgn til som er utsatt, sier statsministeren.