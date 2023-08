Pakistans eksstatsminister Imran Khan dømt for korrupsjon

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan ble lørdag funnet skyldig i korrupsjon og dømt til tre års fengsel. Selv hevder 70-åringen å være et uskyldig offer for en politisk heksejakt. Arkivfoto: K.M. Chaudary / AP / NTB

NTB

Imran Khan er funnet skyldig i korrupsjon, melder statlig fjernsyn. Den pakistanske eksstatsministeren dømmes til tre år i fengsel.

Saken gjelder gaver Khan mottok da han var statsminister.

– Dommer Humayun Dilawar kunngjorde at det er bevist deltakelse i korrupte handlinger, het det i TV-sendingen om dommen.

En talsperson for Khans parti Tehreek-e-Insaf (PTI) bekrefter dommen på tre års fengsel og sier partiet har levert inn en anke til høyesterett.

Khan var ikke til stede i retten, der dommeren utstedte en arrestordre. Den tidligere statsministerens advokat sier 70-åringen ble pågrepet av pakistansk politi hjemme i Lahore og skal føres til hovedstaden Islamabad.

Det er andre gang den populære opposisjonslederen blir pågrepet i år. Forrige gang var i starten av mai.

Få demonstrasjoner

I en forhåndsinnspilt video lagt ut på X/Twitter sier Khan at pågripelsen var ventet.

– Jeg har bare én oppfordring, ikke sitt hjemme i taushet. Dere må protestere fredelig, sier den tidligere cricketstjernen og statsministeren.

I timene etter avgjørelsen var det imidlertid liten ståhei å spore i landets byer. Tidligere har pågripelsen av Khan ført til voldelige protester, og flere statlige bygg og militæranlegg har blitt stormet og satt i brann av hans støttespillere.

– Offer for politisk heksejakt

Juridiske eksperter har sagt at en dom i saken kan hindre 70-åringen i å stille i det nasjonale valget, som må holdes innen begynnelsen av november.

Lørdag opplyste Pakistans justisminister Azam Nazeer Tarar at myndighetene planlegger en ny folketelling og at valget senere i år vil bli gjennomført med nye valgkretser. Ifølge Reuters kan det bety at valget blir utsatt med flere måneder.

Den tidligere cricketstjernen var statsminister fra 2018 til 2022 da han ble avsatt etter et mistillitsforslag. Siden den gang har han blitt midtpunktet for nesten 150 rettssaker, inkludert flere anklager for korrupsjon, terrorisme og oppfordring til vold.

Selv hevder 70-åringen å være et uskyldig offer for en politisk heksejakt iscenesatt av nåværende statsminister Shahbaz Sharif, regjeringshæren og USA. Dette avvises av alle tre.