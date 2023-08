Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned

NTB

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legger ned kampen og føler seg sikre på at de har vunnet.

Lørdag la de formelt ned sin virksomhet etter 14 år.

– Ja, vi er i hvert fall det om noen timer, sier leder Bente Lorentzen i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja til NTB.

Årsaken til avviklingen er at organisasjonen mener kampen er vunnet.

Folkeaksjonen ble stiftet i 2009 da det var flertallet i Stortinget for en åpning av havområdene, og i en rekke år var spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja et hett diskusjonstema.

Gjennom fire stortingsperioder har folkeaksjonen forsvart havområdet, og føler seg nå sikre på at de ikke må gjenoppta arbeidet i fremtiden.

– Vi er skråsikre på at det arbeidet vi har lagt ned de siste 14 årene, om å løfte kunnskapen rundt hvor viktige disse havområdene er for verden, at kunnskapen er så godt implementert i det politiske landskapet, samt det norske, at ingen orker å prøve å åpne disse havområdene for oljeboring, sier Lorentzen.