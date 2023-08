Ekspert: Blir vanskelig for Trump å ikke snakke med vitner

NTB

Donald Trump får ikke snakke med vitner uten en advokat til stede i saken hvor han er tiltalt for forsøk på å omgjøre 2020-valget. Det kan bli svært vanskelig.

Utfordringen til Trump er at mange mulige vitner i saken tilhører ekspresidentens indre krets og er innblandet i 2024-valgkampen, ifølge den amerikanske jussprofessoren Laurie Levenson.

Vilkåret om å ikke snakke med vitner uten en advokat til stede, eller at kommunikasjonen går via en advokat, er en rutinemessig del av rettssaker i USA.

– Hvis Trump bryter vilkårene for løslatelse, kan det utstedes arrestordre på ham, og han kan bli varetektsfengslet, sa dommer Moxila Upadhyaya til ekspresidenten under torsdagens rettsmøte.

Tusener kan være vitner

Levenson mener at standardformuleringen om dette vilkåret passer dårlig i en sak som denne.

– Tusener av amerikanere kan være vitner, og han fortsetter å ha daglig kontakt med folk som kanskje er involvert, sier Levenson, som jobber ved Loyola Marymount University i Los Angeles.

Et faktum som viser dette, er at over tusen mennesker avga forklaring i forbindelse med kongresshøringen om 6. januar-stormingen – deriblant hans nærmeste rådgivere og familien hans. Sjansen er dermed stor for at han allerede snakker med vitner i saken.

Svært komplisert sak

Selv da han reise til Washington torsdag for å møte i retten, ble han akkompagnert av medarbeidere som jobbet tett med ham etter 2020-valget.

– Alt er mer komplisert i denne saken, på grunn av hvem den tiltalte er, hva han har gjort og at han ønsker å bli president på ny, sier Levenson.

Listen over vitner Trump ikke kan snakke med, ventes å komme når rettssaken nærmer seg. Det er ikke satt en dato for rettssaken.