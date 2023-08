Kina vil mobilisere innbyggerne til kontraspionasje

Kinas president Xi Jinping taler for pressen i Folkets store hall i Beijing, oktober 2022. Kina utvider nå landets lover mot kontra-spionasje

Vil belønne og beskytte dem som avslører spionasje.

Kina bør oppfordre og belønne landets innbyggere til å delta i kontraspionasje-arbeid.

Det skrev det kinesiske statlige sikkerhetsdepartementet i et innlegg publisert på en nyopprettet WeChat-konto tirsdag denne uken, melder Reuters.

Det kinesiske departementet for statssikkerhet er det viktigste organet for utenlandsk etterretning og antispionasje. Nå oppfordrer det statlige organet til en normalisering av kontra-spionasje, til stor bekymring for amerikanske myndigheter.

Vil mobilisere «massene»

CNN skriver at departementet for statssikkerhet er svært hemmelighetsfull om sitt arbeid, og at det ikke engang har en offentlig nettside som beskriver departementets virksomhet.

Nå har imidlertid departementet opprettet en offentlig konto på en kinesisk meldingstjeneste med over 1 milliard brukere. Dagen etter publiserte kontoen sitt første innlegg.

Kinas departement for statssikkerhet ønsker å mobilisere «massene» for kontraspionasje. Les mer Lukk

I innlegget – med tittelen «Kontraspionasje krever mobilisering av hele samfunnet» – oppfordrer departementet kinesiske innbyggere til å delta i kampen mot spionasje.

I innlegget skriver de at det bør opprettes et system som gjør det «normalt» for folk å delta i kontraspionasje.

Oppfordringen innebærer blant annet å opprette kanaler der innbyggerne kan rapportere om mistenkelig aktivitet og bli belønnet for det.

Departementet meldte også at det er oppdraget til «nasjonale organer, borgergrupper og kommersielle foretak» å iverksette tiltak mot spionasje, og la til at regjeringen og industriledere bør ta ansvar, skriver CNN.



Advarer amerikanske borgere

Forsøket på å popularisere kontraspionasjearbeid, kommer i kjølvannet av Kinas utvidelse av loven om kontraspionasje tidligere i sommer.

Denne lovendringen utvidet definisjonen av spionasje fra å omfatte statshemmeligheter og etterretning til å omfatte alle «dokumenter, data, materialer eller gjenstander relatert til nasjonal sikkerhet og nasjonale interesser», uten å definere hva dette spesifikt betyr.

Dette bekymrer USA, som mener at utenlandske selskaper i Kina kan bli straffet for vanlig forretningsvirksomhet.

I tillegg kan journalister og akademikere bli utsatt for ytterligere risiko og usikkerhet i sitt arbeid.

En talsperson fra det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at endringene gir grunn til bekymring for «risikoen for vilkårlig arrestasjon og fengsling» i Kina, skriver CNN.

I juli gikk det amerikanske utenriksdepartementet ut med en oppdatert advarsel til amerikanske borgere om å revurdere reiser til Kina på grunn av «risikoen for urettmessig frihetsberøvelse», melder ABC News.

De siste årene har Kina arrestert og varetektsfengslet dusinvis av kinesiske og utenlandske statsborgere mistenkt for spionasje, deriblant en leder i det japanske legemiddelfirmaet Astellas Pharma i mars.