SV og KrF med klare forventninger til Borch og Pollestad

NTB

SV, KrF og Venstre har klare forventninger til Sandra Borch og Geir Pollestad, som fredag ble utnevnt som nye roller i regjeringen.

– Jeg har svart belte i Geir Pollestad etter å ha jobbet med ham i mange år og sammenhenger. Han er handlekraftig og pragmatisk, noe som virkelig trengs i jordbrukspolitikken nå, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB om den nye landbruks- og matministeren.

Samtidig ønsker han Sandra Borch (SP) lykke til i stillingen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Mye å ta tak i

– Hun har mye å ta tak i. Hun må blant annet finne en løsning for utenlandske studenter, og hun må ta tak i studentøkonomien som allerede skaper klasseskiller. Jeg kjenner Sandra som åpen og lyttende, og det håper jeg hun tar med seg i ny rolle, sier Knag Fylkesnes.

Fungerende partileder Dag Inge Ulstein i KrF har samtidig forventninger til mer enn tomme ord fra Geir Pollestad (Sp).

– Vi forventer at Pollestad holder det han lovet for to år siden og sørger for å levere en plan som gir bøndene forutsigbarhet for en inntekt de kan leve av, sier Ulstein til NTB.

Ønsker Borch lykke til

Nestleder og utdanningspolitisk talsperson Abid Raja i Venstre ytrer også flere forventninger til Sandra Borch, samtidig ønsker han den nye ministeren lykke til.

– Jeg håper vi får en statsråd som ikke fornekter forskning, men som omfavner den og løfter den opp, selv om statsråden kanskje ikke er enig i innholdet, sier Raja til NTB.

– Vi kan ikke igjen få en minister som stadig søker konflikt med studentene og rett og slett tråkker på dem. En statsråds ansvar er å utvikle og forbedre sin sektor, ikke rive den i stykker, legger han til.

– Vi trenger en modig minister

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen har store forventninger til den nye matministeren Geir Pollestad.

– Sykdom som følge av levevaner gjør at nordmenn er sykere enn de trenger å være og dør før vi bør. Usunt kosthold er en viktig årsak til dette. Vi trenger en modig matminister, som vil bruke politikken for å bidra til at det blir lettere å velge sunt, sier hun.

– Sju av ti nordmenn har overvekt eller fedme. Når Geir Pollestad er på plass på kontoret i Landbruks- og matdepartement, ber vi ham se på hvordan virkemidler som subsidier, moms og avgifter kan være med på den helt nødvendige snuoperasjonen for å bedre matomgivelsene våre, legger hun til.