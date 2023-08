Iran ønsker å etablere drone-fabrikker i Belarus, hevder ISW

Belarus og Iran vil knytte tettere militærebånd. Her representert med Belarus' president Aleksandr Lukasjenko og Irans president Ebrahim Raisi.

Vil gjøre at Russland kan skaffe seg iranske droner fortere.

Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skal den iranske forsvarssjefen, Mohammad Bagheri, ha møtt med den belarusiske forsvarsministeren, Viktor Khrehnin, tirsdag denne uken.

Irans general Mohammad Hossein Bagheri.

Vil etablere drone-fabrikker

Under møtet skal Irans Bagheri ha foreslått et tettere forsvarssamarbeid mellom de to landene, ifølge ISW.

Tenketanken mener det er sannsynlig at det ble diskutert å etablere fabrikker for de iranske Shahed-dronene, også kalt kamikazedroner, i Belarus.

– Iran ønsker å etablere drone-fabrikker i Belarus og Russland, noe som vil hjelpe Russland med å skaffe seg iranske droner fortere. Det medfører også en rekke økonomiske og militære fordeler for Iran, skriver ISW.

– Flere ukrainske mål

Tobias Sæther, Forsker ved Ukraina-prosjektet til forsvarets Stabsskole mener etablering av disse fabrikkene kan gi Ukraina flere mål

– Produksjon i Russland eller Belarus vil kunne lette logistikken, gjøre veien fra produksjonssted til operasjonsområdet mindre. Men det vil også utgjøre enda et mål som ukrainsk side potensielt kan treffe, sier forskeren til Nettavisen.

Det er likevel ikke så enkelt.

En av forutsetningene for vestlig våpen-donasjoner til Ukraina har vært at våpnene ikke skal brukes mot russiske territorier.

Den siste tiden har det derimot vært flere angrep på den russiske siden av grensen. Blant annet i hovedstaden Moskva. I disse angrepene skal ukrainerne kun ha brukt egne våpen, ifølge dem selv.