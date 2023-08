EU kritiserer ny versjon av omstridt polsk lov

Polens nasjonalforsamling har vedtatt en revidert versjon av en omstridt lov som EU stadig ikke er fornøyd med. Kritikere mener at loven kun har som hensikt å gjøre det vanskelig for opposisjonsleder Donald Tusk å utfordre regjeringen i valget senere i år. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

EU er ennå ikke fornøyd med utformingen av en omstridt polsk lov som angivelig er rettet mot personer som er påvirket av Russland.

I slutten av mai nedsatte den polske regjering en komité med det mål å granske personer som kan ha vært underlagt russisk innflytelse. Disse personene ville ikke kunne ha viktige offentlige stillinger i ti år, dersom loven ble vedtatt i sin opprinnelige form.

EU satte i gang en juridisk prosess for å få loven lagt død, eventuelt endret. Nå er den revidert, men EU er ennå ikke fornøyd. Kritikere mener at målsettingen er rent innenrikspolitisk og at den er rettet mot opposisjonen.

Lex Tusk

Loven blir av opposisjonen kalt Lex Tusk etter den tidligere statsministeren og i dag opposisjonsleder. Hans parti mener at regjeringen vil prøve alt for å hindre at Donald Tusk skal bli en utfordrer til den sittende regjeringen.

Under press fra EU undertegnet president Andrzej Duda onsdag en revidert versjon der trusselen om ikke å kunne ha offentlig jobb på ti år er fjernet. EU-kommisjonens talskvinne Anitta Hipper sa at kommisjonen allerede har gjort det klart overfor den polske regjering at selv den reviderte versjonen gir grunn til uro.

Det er fortsatt uklare punkter om hvorvidt loven er i overensstemmelse med EUs lovverk, spesielt når det gjelder komiteens arbeid og måten undersøkelsene om russisk påvirkning skal gjennomføres på.

Strid med EU

Den konservative polske regjeringen har helt siden den kom til makten i 2015 ligget i strid med kommisjonen om overholdelsen av EU-regler. Særlig er partene uenige om regjeringens utspill om reformer i rettsvesenet og begrensning av dommeres uavhengighet.

Tusk har tidligere vært statsminister i Polen og president i EU-rådet. Han er den fremste utfordreren til Lov- og rettferdighetspartiet ved valget senere i år.