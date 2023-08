Vestafrikansk delegasjon på plass i Niger – skal forhandle med kuppmakerne

NTB

Nigeria leder en delegasjon som er kommet til Niger for å forhandle med kuppmakerne, opplyser samarbeidsorganisasjonen Ecowas.

Det er kommissæren for politiske spørsmål, fred og sikkerhet i Ecowas, Abdel-Fatau Musah, som onsdag opplyser at det er et diplomatisk initiativ underveis.

Både toppsjefen i den afrikanske samarbeidsorganisasjonen og Nigerias tidligere militære statsleder, Abdulsalami Abubakar, er med i den topptunge delegasjon.

Samtidig ble det kjent at Nigeria kutter strømforsyningen til nabolandet.

Samme dag var en de ledende generalene i juntaen som har tatt makten i Niger, Salifou Mody, på besøk i nabolandet Mali. Juntaen i Mali har støttet kupplederne i nabolandet tross internasjonalt press.

Siste utvei

Forsvarssjefene i landene som er medlemmer av Ecowas, møttes onsdag i Nigerias hovedstad Abuja for å drøfte krisen i Niger. Kommissær Musah sa at en militær intervensjon er absolutt siste utvei.

Ecowas har tidligere innført sanksjoner mot Niger og krever at president Mohamed Bazoum blir gjeninnsatt.

Juntaen som tok makten i forrige uke, ledes av sjefen for den avsatte presidentens sikkerhetsstyrke. Etter alt å dømme blir president Bazoum holdt innesperret i presidentpalasset.

– Et alternativ om bruk av militære styrker er absolutt det siste som ligger på bordet, definitivt siste utvei. Men vi må forberede oss for denne muligheten. Vi må vise at vi ikke bare kan bjeffe, men også bite, sier Musah til Reuters.

Demokratiet svekkes

Ecowas forsøker å demme opp for en regional svekkelse av demokratiets kår i det vestlige Afrika. Både Mali, Burkina Faso og Guinea har opplevd militærkupp i løpet av de siste to år. Det har også vært et kuppforsøk i Guinea-Bissau.

Den kompromissløse avvisning av kuppmakerne i Niger har fått Mali og Burkina Faso til å si at en intervensjon mot Niger er å betrakte som en krigserklæring mot dem også.

Niger er et nøkkelland for vestlige allierte i kampen mot islamske opprørere.

Landet er også viktig for EUs arbeid med å demme opp for bølgen av migranter som kommer fra landene sør for Sahara og ofte tar seg gjennom Niger på vei til kysten av Nord-Afrika og Middelhavet.