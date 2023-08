Stortingspresidenten varsler gjennomgang etter aksje-sakene

– Basert på sakene fra i sommer, er det naturlig at presidentskapet i fellesskap får tatt en diskusjon om Stortingets regelverk.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier presidentskapet på Stortinget skal se på regelverket for politikernes rapportering av økonomiske interesser.

– Vi har et register over representantenes verv og økonomiske interesser for å sikre åpenhet og tillit blant befolkningen. Basert på sakene fra i sommer, er det naturlig at presidentskapet i fellesskap får tatt en diskusjon om Stortingets regelverk, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til E24.

Gharahkhani varslet allerede 25. juli på X/Twitter at han ønsket en diskusjon i fellesskap i presidentskapet om dagens regelverk. Debatten om dette oppsto etter Ola Borten Moes avgang som forskningsminister og Sp-nestleder, i kjølvannet av hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Saken går ut på hvorvidt stortingsrepresentanter og statsråder bør få lov til å eie og handle med aksjer. Flere har tatt til orde for å stramme inn reglene.

– Løpende oppdatering av lister, listenes tilgjengelighet og hvor stor eierandel man er pålagt å loggføre, er det naturlig at vi ser nærmere på, sier stortingspresidenten til E24.