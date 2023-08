Kamala Harris avviser DeSantis' debattinvitasjon om kontroversielt slaveri-pensum

DeSantis sier at Florida «er den beste delstaten i landet når det gjelder utdanning».

Kamala Harris avviste invitasjonen fra Floridas guvernør Ron DeSantis om å delta i en debatt om Floridas nye pensum om afroamerikansk historie, et pensum visepresidenten fordømmer for å si at slaveriet kunne gi fordeler til slavene.

– Her i Florida planlegger de å undervise studentene at slavene hadde fordeler av slaveriet, de fornærmer oss i et forsøk på å få oss til å tvile på vår egen dømmekraft, i et forsøk på å splitte og distrahere nasjonen vår med unødvendig debatt, fortalte Harris under en tale.

– Og jeg vil fortelle dere, det er ingen samtale, ingen forelesning, ingen invitasjon vi vil akseptere for å debattere en ubestridelig kjensgjerning: Det var ingen forsonende kvaliteter ved slaveriet, la visepresidenten til.

Se video: Jill Biden latterliggjøres over manglende applaus:

Jill Biden latterliggjøres over manglende applaus

– De fornærmer oss

Harris' svar kom en dag etter at Floridas guvernør sendte et brev til visepresidenten om delstatens nye pensum og inviterte henne til å debattere saken.

Floridas skolestyre godkjente delstatens samfunnsfagpensum forrige måned, pensumet inkluderer undervisning på ungdomsskolen om hvordan «slaver utviklet ferdigheter som, i noen tilfeller, kunne brukes til deres personlige fordel».

Harris har vært blant de mest høylytte kritikerne av det nye pensumet og har kalt det propaganda.

«De vil erstatte historien med løgner», sa hun om pensumet under en tale i juli.

– De fornærmer oss i et forsøk på å få oss til å tvile på vår egen dømmekraft, og vi vil ikke finne oss i det. Så det er ikke bare villedende; det er falskt. Og det sprer propaganda. Folk som går rundt og vil bli rost som ledere, som vil bli omtalt som amerikanske ledere, sprer propaganda til våre barn, sa Harris.

«Beste delstaten i landet»

DeSantis har tidligere tatt avstand fra det nye pensumet og sagt at han ikke har noe med det å gjøre. Men han har også forsvart det, og sa på et arrangement i Utah i forrige måned:

– De kommer sannsynligvis til å vise at noen til slutt klarte å bruke for eksempel smedferdighetene sine senere i livet.

På mandag inviterte han Harris til å bringe en ekspert som deler hennes mening for å delta i en debatt sammen med ham og et tidligere medlem av den amerikanske kommisjonen for borgerrettigheter, som jobbet med det nye pensumet.

Den republikanske guvernøren, som stiller til valg for å bli republikanernes presidentkandidat, sier at Florida «er den beste delstaten i landet når det gjelder utdanning» og legger til at Det hvite hus burde applaudere delstatens «dristighet i undervisningen av den unike og viktige historien om afroamerikansk historie».