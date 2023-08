Rødt-politiker vil ha sporing av rikingenes privatfly

NTB

Sofie Marhaug (Rødt) ønsker seg en norsk variant av ElonJet - som sporer privatflybruken til superriking Elon Musk. Norske rikinger må tåle det, mener hun.

Twitter-brukeren Jack Sweeney ble kjent for sin sporing av privatflyet til Musk. Hver gang det ble brukt, informerte Sweeney verden om det. Det likte Musk dårlig, og etter at han tok over Twitter (som siden har skiftet navn til X), utestengte han Sweeney.

Marhaug ønsker seg en lignende sporing av norske rikingers privatfly, skriver Dagsavisen.

Rødts Sofie Marhaug vil spore privatflybruken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er viktig at folk blir opplyst om dette. At folk ser at de superrike reiser med privatfly i stedet for rutefly, ofte på strekninger der det finnes alternativer med rutefly som vanlige dødelige benytter seg av. Det understreker hvilket klimasløseri mange rikinger står bak, sier stortingsrepresentant Marhaug.

Hun sier det alltid er en fare for at det blir en gapestokk, men sier de rike må tåle søkelyset mer enn andre siden de har stort forbruk og mye makt.