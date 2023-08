Vågå-ordfører får kritikk etter kjøp av dronningkunst

NTB

Vågå Ap er kritisk til at ordfører Harald Sve Bjørndal (Bygdelista) i Vågå kommune har kjøpt kunst til kommunen fra dronning Sonja for en halv million kroner.

Det kommunalt eide Galleri Ullinsvin i Vågå kommune i Innlandet har siden 24. juni stilt ut grafikk og keramikk laget av dronning Sonja.

Blant de største kjøperne er Vågå kommune selv. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har ordfører Harald Sve Bjørndal kjøpt fire av kunstverkene til en verdi av totalt 500.000 kroner.

Prosessen rundt kjøpet har fått Aps kommunestyregruppe til å reagere, skriver Kommunal Rapport.

– Vi ønsker å vite hvem som var involvert i kjøpet, og hvorfor ikke jeg som varaordfører, kommunestyret og formannskapet ble informert, skriver varaordfører og gruppeleder Live Langøygard (Ap) til avisen.

Bjørndal sier til Kommunal Rapport at han falt for dronningens kunst da han deltok på utstillingens åpningsdag, og at han reserverte fire av verkene som hvert kostet 125.000 kroner.

– Jeg syntes at bildene ville passe godt i kommunens nye sykehjem når det står ferdig, sier Bjørndal.

Kommunedirektøren, prosjektlederen og arkitekten for sykehjemmet var involvert i prosessen, og det var kommunedirektøren som sto for selve kjøpet, understreker han.

– Jeg forstår ikke helt kritikken fra Ap, sier Bjørndal til avisen.

Langøygard og resten av kommunestyregruppen vil be om en redegjørelse fra ordføreren på det første møtet etter sommerferien. De mener det burde settes ned en egen utsmykningsgruppe når kommunale bygg skal dekoreres, og de peker også på at kommunen allerede har en kunstsamling på lager.