Rødts nye leder hyller Bjørnar Moxnes: – Partiet hadde ikke vært det vi er i dag uten deg

NTB

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hyllet Bjørnar Moxnes i sin første tale til landsstyret. Den ferske lederen mener det er mye å takke sin forgjenger for.

– Rødt er en av norsk politikks største overraskelser og suksesser. Rødt har klart det ingen andre partier har greid, sa Martinussen talen til landsstyret mandag.

Den nye lederen sier at Moxnes skal ha all ære for å ha bygd det partiet Rødt er i dag. Hun påpekte at Moxnes fremdeles skal jobbe videre i Rødts stortingsgruppe.

– Tusen takk for enestående innsats som partileder. Rødt hadde ikke vært det vi er i dag uten deg, sa Martinussen i sin tale.

Marie Sneve Martinussen overtok som leder av partiet forrige uke, etter at Bjørnar Moxnes gikk av. Moxnes hadde lenge vært i hardt vær etter at det ble kjent at han stjal et par solbriller fra en butikk på Gardermoen.