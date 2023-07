Raymond Johansen frykter flere biler i boligstrøk – ber regjeringen om 100 millioner kroner

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) mener regjeringen må åpne opp lommeboka når ring 1 i Oslo stenges. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

Opp mot 5000 flere biler vil daglig kjøre i boligstrøkene når ring 1 stenges, frykter byrådet i Oslo. De krever 100 millioner kroner fra regjeringen.

– Det er nødvendig at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 setter av tilstrekkelige midler til å finansiere tiltak som er nødvendige på det kommunale veinettet, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), melder Avisa Oslo.

E18 Operatunnelen blir omkjøringsvei når ring 1 i Oslo sentrum stenges i tre år fra våren 2024 grunnet arbeidet i Hammersborgtunnelen. Trafikkanalyser viser samtidig at rundt 5000 bilister daglig vil velge å ikke følge omkjøringsskiltet. I stedet vil de kjøre i boliggatene rundt ring 1.

Dette vil få store negative konsekvenser for blant annet beboere, skolebarn og myke trafikanter, mener Johansen og Stav.

Bymiljøetaten har laget en trafikkplan for Oslo sentrum i perioden ring 1 er stengt. Blant tiltakene er å stenge enkelte veier for trafikk. Prislappen ligger på grovt 100 millioner kroner, heter det i brevet.

Dette er mer enn de rundt 25 millioner kronenene som Statens vegvesen har satt av. Byrådet peker på at arbeidet i Hammersborgtunnelen er statens – ikke Oslo kommunes prosjekt. Derfor mener det at det er regjeringen som skal legge ut.