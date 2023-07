Sverige og Danmark vurderer tiltak mot koranbrenning

NTB

Statsminister Ulf Kristersson har de siste dagene hatt tett kontakt med sin danske kollega Mette Frederiksen om brenning av hellige skrifter og mulige tiltak.

Det forteller Kristersson selv på sin Instagram-konto søndag kveld.

– Vi befinner oss i den alvorligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, og her hjemme vet vi at både stater, statslignende aktører og enkeltindivider kan utnytte situasjonen, skriver den svenske statsministeren.

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan ba i helgen både Danmark og Sveriges utenriksministre om å ta raske og konkrete skritt for å hindre koranbrenninger. Han sier det er uakseptabelt å godta brenning av hellige skrifter i dekke av ytringsfriheten.

Koranbrenningene i Sverige og Danmark har uløst raseri i store deler av den muslimske verden og ført til at flere danske og svenske diplomater har blitt kalt inn på teppet i utlandet. Lederen for Hizbollah i Libanon har til og med gått så langt som å oppfordre muslimer til å straffe koranskjendere hvis muslimske land ikke reagerer sterkt nok mot land som tillater koranbrenninger.

Danmark vil ha tiltak

Ifølge det danske utenriksdepartementet møtes 57 utenriksministre fra Organisasjonen for islamske land (OIC) mandag som en reaksjon på koranbrenningene i Sverige og Danmark, og det haster med å få i gang tiltak.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen lovet søndag kveld at den danske regjeringen skal se på tiltak for å hindre koranbrenninger. Han har blant annet kalt inn utenrikskomiteen på Folketinget til et møte om situasjonen.

Ifølge Løkke vil regjeringen blant annet lete etter juridiske verktøy som kan hjelpe dem å hindre koranbrenninger foran utenlandske ambassader. Han understreker imidlertid overfor dansk TV 2 at regjeringen også vil hindre at andre hellige skrifter blir brent.

– Bør stille spørsmål ved loven

Sverige har tilsynelatende også tatt til seg Tyrkias oppfordring. Sveriges arbeids- og integreringsminister Johan Pehrson har åpnet opp for å se på lovverket for endelig å få slutt på koranbrenningene i Sverige.

– Vi vet at situasjonen vår utnyttes av krefter som vil Sverige alt annet enn godt, sa han forrige uke.

Pehrson mener at dersom truslene mot Sverige blir større og mer omfattende, er det viktig å stille seg spørsmålet om loven burde endres. Videre har han sagt at Sverige også må bli flinkere til å forklare hvordan et samfunn kan kombinere religions- og ytringsfrihet til personer som flytter til Sverige fra muslimske land.

Forsvarer religionsfrihet

Den svenske regjeringen har den siste tiden vært i kontakt med utenriksministrene i flere muslimske land, blant annet Iran, Irak, Algerie og Libanon, for å forsøke å dempe krisen.

Statsminister Kristersson understreker likevel at Sverige og Danmark er to av verdens mest velfungerende demokratier:

– Vi står opp for ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet. Vi har en sterk tradisjon med å respektere andre mennesker og ulike trosoppfatninger. Religionsfrihet er en selvsagt hjørnestein i våre samfunn.