NTB

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas bryter kontakten med Niger og gir grønt lys for maktbruk hvis presidenten ikke er gjeninnsatt innen en uke.

En militærjunta tok makten i landet tirsdag. President Mohamed Bazoum er ifølge juntaen avsatt og erstattet av general Abdourahmane Tchiani.

Beslutningen om å åpne for maktbruk mot kuppmakerne ble tatt under et krisemøte i Abuja i Nigeria søndag.