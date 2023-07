Naboland truer Nigers kuppmakere med maktbruk

NTB

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas bryter med Niger og krever at kuppmakerne gjeninnsetter presidenten.

Ecowas var søndag innkalt til krisemøte om kuppet i Niger for få dager siden. Møtet fant sted i Nigerias hovedstad Abuja. Medlemmene i Ecowas sier at kuppmakerne har én uke på seg, hvis ikke kan maktovertakelsen få militære følger.

Ecowas innfører også umiddelbare sanksjoner som er rettet mot militære ledere. Reisevirksomhet til og fra Niger blir også stanset.

En militærjunta tok makten i landet onsdag. President Mohamed Bazoum er ifølge juntaen avsatt og erstattet av general Abdourahmane Tchiani.

President Emmanuel Macron fordømmer angrepet på den franske ambassaden i Niger, og sier at Frankrike vil støtte alle tiltak for å gjenopprette ro og orden. I en uttalelse fra kontoret til presidenten heter det at Frankrike kommer til å ty til gjengjeldelse hvis franske borgere og interesser blir angrepet.

Protester ved ambassade

Søndag ble det igjen meldt om store demonstrasjoner til støtte for kuppmakerne i Nigers hovedstad.

Tusenvis samlet seg utenfor den tidligere kolonimakten Frankrikes ambassade der de rev ned det offisielle skiltet og erstattet det med flagg fra Niger og Russland. Andre ropte «Lenge leve Russland» og «Lenge leve Putin». Enkelte forsøkte også å trenge seg inn i bygningen.

Nyhetsbyrået AP melder at nigerske soldater har rykket inn og sørget for å oppløse folkemengden.

Kuppmakerne sier de har avsatt president Mohamed Bazoum, som ble valgt i det som var Nigers første fredelige og demokratiske maktovertakelse siden løsrivelsen fra Frankrike. Kuppmakerne mener presidenten ikke har gjort nok for å redde landet fra ytterliggående islamistiske opprørere.

– Uforståelig

Men enkelte analytikere og nigerere mener at dette kun er et påskudd for å ta makten, og at konflikten handler mer om interne maktkamper enn å beskytte landet.

– Alle lurer på hvorfor dette kuppet kom? For ingen ventet det, da det ikke er noen sosial, politisk eller sikkerhetsmessig situasjon som rettferdiggjør at militæret tar makten, sier professor Amad Hassane Boubacar, som underviser på Universitetet i Niamey.

Både EU og Frankrike har innstilt alt sikkerhetssamarbeid med Niger og stanser all bistand til landet.

Kan få følger for EUs tiltak mot migranter

Militærkuppet kan få vidtrekkende følger for EUs forsøk på å demme opp for migrasjonsbølgen via Middelhavet, sier eksperter på Sahel-området.

– Uten Niger vil denne strategien kollapse, sier Ulf Lässing.

Han er sjef for Sahel-programmet ved Konrad Adenauer-stiftelsen i Tyskland. Stiftelsen er en politiske tankesmie som opptrer selvstendig, men som har nære bånd til den konservative opposisjonspartiet CDU.

Lässing mener at inngåtte avtaler vil falle i fisk dersom kuppmakerne ikke viderefører samarbeidet med EU og land i Europa. Fredag utpekte lederen for presidentens spesielle vaktstyrke, general Omar Tchiani, seg som sjef for nasjonalrådet og dermed Nigers nye leder.

Rett etter maktovertakelsen satte kuppmakerne landets grunnlov til side og oppløste alle institusjoner som er nedfelt i grunnloven. Den nye presidenten skal ha begynt arbeidet med å sette sammen en ny regjering.

Sahel-regionen, der Niger ligger geografisk plassert, er preget av uro i store naboland som Sudan og Mali. Niger er et viktig transittland for migranter som kommer fra områdene sør for Sahara, og som forsøker å flykte fra krig og fattigdom ved å ta seg til Europa, som oftest via Middelhavet.