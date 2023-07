Den økonomiske effekten av russiske migranter

Russiske migranter har ført til høyere BNP for mottakslandene.

I fjor forlot flere hundre tusen mennesker Russland for å unngå både mobilisering og krigens virkninger på det russiske samfunnet.

Den første bølgen fant sted etter at Russlands president Vladimir Putin annonserte den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor. I september 2022 forlot enda flere russere landet etter at Putin annonserte en delvis mobilisering til de russiske styrkene i Ukraina.

I oktober hadde rundt 700.000 russere forlatt landet, skriver Reuters med henvising til russiske medier. De fleste dro til land hvor russiske borgere ikke trenger visum, som Kirgisistan, Georgia og Armenia

Novaya Gazeta melder nå at de russiske migrantene har ført til vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) i disse landene.

Samtidig har andelen russiske migranter også ført til inflasjon og stigende leiepriser i landene som har tatt imot russerne.

Russere som krysser grensen mellom Russland og Georgia i september 2022

Høyt utdannede russiske migranter



Armenia er det landet som har opplevd høyest økonomisk vekst som følge av de russiske migrantene.

Ifølge Verdensbankens prognose skulle Armenias BNP øke med 4,8 prosent i løpet av 2022. I stedet havnet veksten på 12,6 prosent, ifølge data fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Dette er et av de høyeste vekstresultatene i verden.

Totalt brakte russerne med seg 1,75 milliarder dollar til Armenia i 2022, ifølge landets sentralbanksjef.

Økonom Suren Parsyan har bekreftet til Novaya-Europe at veksten er knyttet til russernes ankomst, særlig de som jobber innenfor IT-sektoren.

De fleste av dem som forlot Russland i fjor er høyt utdannede mennesker, særlig mange akademikere og folk med bakgrunn fra finans- eller teknologi-sektoren.

Økte boligpriser og inflasjon

Georgia hadde en prognose på 8,8 prosent vekst for 2022. Den endte imidlertid på 10,1 prosent. I tillegg ble pengeoverføringene fra Russland femdoblet, fra 411 millioner dollar i 2021 til 2,1 milliarder dollar i 2022, ifølge data fra Georgias sentralbank.

Også Kirgisistan opplevde stor vekst. På forhånd var prognosen på fire prosent, men den endte på sju prosent for 2022.

Georgiere dro til grensa til Russland for å uttrykke motstand mot at russiske borgere drar til Georgia etter at Putin kunngjorde en delvis mobilisering i september 2022

Oleg Itskhoki, økonomiprofessor ved University of California, sier til Novaja Gazeta at denne veksten viser at de russiske migrantene var i gjennomsnitt rikere enn lokalbefolkningen. De hadde med andre ord nok penger til å skape etterspørsel på markedet for varer og tjenester, noe som igjen påvirket BNP.

Innvandringen har riktignok ikke bare hatt en positiv innvirkning på økonomien.

Tilstrømningen av russere har også bidratt til økt inflasjon, blant annet i form av økte hotellpriser og husleier i Kasakhstan og Georgia, skriver The Insider.

Leieprisene i Tblisi, hovedstaten i Georgia, økte med rundt 70 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. I Armenia økte leieprisene med 57 prosent.

Ved utgangen av 2022 var inflasjonen i Armenia kommet opp i 8,6 prosent.

Novaya Gazeta skriver at årsaken til prisveksten kan knyttes til tilstrømningen av russere ettersom det har vært størst prisøkning på bolig- og leiemarkedet, og på varer som husholdningsutstyr, klær, tobakk og alkohol.