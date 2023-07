Kina og Frankrike åpner for nytt teknologisamarbeid

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire (i midten) snakker under møtet med KInas visestatsminister He Lifeng. Det er niende gang at Kina og Frankrike møtes til et høynivåmøte om økonomi og finans. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

Kinas visestatsminister He Lifeng og Frankrikes finansminister Bruno Lemaire sier at de er åpne for et tettere samarbeid, også når det gjelder ny teknologi.