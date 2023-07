USA lover Australia raketthjelp

NTB

USAs forsvarsminister Lloyd Austin lover at Australia skal få amerikansk hjelp til å utvikle et presisjonsstyrt rakettsystem innen 2025.

Planene ble offentliggjort på en pressekonferanse lørdag. Den ble holdt i forbindelse med at både Austin og USAs utenriksminister Antony Blinken er i Queensland for å delta på et årlig ministermøte mellom USA og Australia.

Ifølge Austin er det tatt initiativ til flere samarbeidsprosjekter mellom amerikansk og australsk forsvarsindustri. USA vil også gjøre det lettere for Australia å få tilgang til viktig krigsmateriell.

Australias forsvarsminister Richard Marles håper at Australia kan begynne å produsere rakettene om to år. Som følge av samarbeidet ligger det også an til at atomdrevne amerikanske ubåter skal komme oftere til australsk farvann, ifølge Marles.