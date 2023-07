Støre: Utbruddet av fugleinfluensa er en stor tragedie

Har kommentert utbruddet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kommentert utbruddet av fugleinfluensa i Nord-Norge. Han sier utbruddet er en stor tragedie.

– Det omfattende utbruddet av fugleinfluensa i nord er en stor tragedie. Det gjør sterkt inntrykk å se bildene og høre folk fortelle om døde fugler i tusentall, skriver statsministeren på Facebook.

Fugleinfluensaen har spredt seg over store deler av landet, men det er først og fremst i Vadsø at man har sett store opphopninger av døde og syke fugler. I kommunen er det alene funnet over 12.000 døde fugler siden 14. juli, hovedsakelig måker av den truede arten krykkje.

– Det er dramatisk både for sårbare fuglearter, og det er en krevende belastning for mange lokalsamfunn. Fra myndighetenes side er vi opptatt av å bistå de utsatte områdene i landet på best mulig måte, skriver statsministeren.

Han takker deretter alle som har stilt opp for å bidra i situasjonen og understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fugleinfluensaen vil spre seg videre, men at faren for smitte til mennesker er lav.

– Det betyr uansett at vi følger godt med, og har beredskapsplaner når villfuglene begynner å trekke sørover til andre deler av landet, skriver Støre.