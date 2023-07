Tyrkia ber Sverige gjøre mer

NTB

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier han forventer at Sverige gjør mer for å bekjempe terrorisme.

Sveriges søknad om medlemskap i Nato er ennå ikke godkjent av Tyrkia og Ungarn.

Fredag holdt de to landenes utenriksministre en felles pressekonferanse i Budapest. Fidan sa at Sverige har tatt noen skritt i tråd med tyrkiske krav om bekjempelse av terrorisme – men at det forventes mer.

Ungarn og Tyrkia har tett kontakt angående den svenske Nato-søknaden, ifølge Fidan. Saken skal diskuteres i den tyrkiske nasjonalforsamlingen når den trer sammen igjen i oktober.