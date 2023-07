Kina varsler militærøvelse ved omstridte øyer

NTB

Kina har sendt ut varsel om en militærøvelse i store deler av Sør-Kinahavet neste uke. Øvelsesområdet inkludere de omstridte Paracel-øyene.

Den kinesiske etaten for sjøfartssikkerhet har utstedt et ferdselsforbud for skip i området mens øvelsen pågår. Den holdes fra 29. juli til 2. august.

Kina gjør krav på store deler av Sør-Kinahavet, som inneholder store energiressurser. Blant annet okkuperer Kina Paracel-øyene, en gruppe på rundt 30 øyer, som også Vietnam og Taiwan gjør krav på.

Øvelsesområdet dekker også Macclesfield-banken, som Kina også kontroller, men som både de og Taiwan gjør krav på.