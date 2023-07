Sandra Borch lover støtte til Vadsø etter omfattende fugledød

– Dette gjør sterkt inntrykk.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) lover støtte til Vadsø etter at hun med selvsyn fikk oppleve fugleinfluensaens konsekvenser i Finnmark.

– Nå står jeg i Vadsø mellom to svært syke krykkjer og det ligger mange døde fugler rundt meg, forteller Borch på telefon

Da Borch torsdag var på befaring i Vadsø fikk hun selv oppleve hvordan syke krykkjer døde rundt beina hennes. Hun sier til NTB at man aldri tidligere har sett et så massivt utbrudd av fugleinfluensa, og at situasjonen kan utløse støtte fra statsforvalterens krisefond.

– Dette er en uforutsett hendelse, som kan anses som akutt, og dermed utløser de midlene som Statsforvalteren har til rådighet. Vi må diskutere kostnadene den enkelte kommune har med opprydning, sier Borch.

Bare torsdag ble samlet inn 1000 nye døde fugler i forbindelse med utbruddet av fugleinfluensa i Vadsø. Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte kommunen for å orientere seg om arbeidet med å rydde opp. Les mer Lukk

Innførte ferdselsforbud

Torsdag ettermiddag innførte Mattilsynet ferdselsforbud i tre naturreservater for å hindre ytterligere spredning av fugleinfluensa til krykkjebestandene i disse områdene. Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær og sko inn i disse naturreservatene, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

De tre reservatene er Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat som alle har kolonier med krykkjer og andre måkearter. Videre oppfordrer Mattilsynet alle dessuten til å unngå unødvendig ferdsel i andre områder i Finnmark med mange fugler.

Krykkjer døde av fugleinfluensa plukkes opp fra vannet i Vadsø. Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte torsdag Vadsø for å orientere seg om arbeidet etter at et stort antall fugler har dødd av fugleinfluensa. Les mer Lukk

12.000 døde fugler

– Dette gjør sterkt inntrykk. Man merker det på lukta og på stemningen. Men kommunens håndtering er svært bra, sier landbruksministeren til NTB.

Torsdag hadde Vadsø kommune alene plukket 12.000 døde fugler, bare i løpet av dagen var ytterligere 1000 døde fugler blitt samlet inn. Skoleungdom har fått sommerjobb med å plukke døde fugler, og kommunalt ansatte som ellers skulle ha utført andre oppgaver eller var på ferie, er omdisponert for å rydde unna døde dyr.

Den truede måkearten krykkje har vært spesielt utsatt for den smittsomme fugleinfluensaen. Fuglene er svært sosiale og liker å samles i store flokker på ferskvann. Der smittes viruset raskt mellom fuglene som blir syke og dør.

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøker Vadsø for å orientere seg om arbeidet etter at et stort antall fugler har dødd av fugleinfluensa. Les mer Lukk

Klimaendringer

– Det er en del av et varmt klima og klimaendringer. Dette viruset har normalt ikke overlevd kulda i nord, men slik er det jo ikke år, sier Borch, som har tatt dette opp med klima- og miljøministeren og med andre berørte departementer.

– Vi har sett dette i Europa tidligere, men at det skulle komme til Finnmark hadde man ikke trodd, sier Borch videre.

Det er ingen indikasjoner på at fugleinfluensa kan smitte til mennesker, men Mattilsynet og statsråden er likevel opptatt av at ikke privatpersoner skal plukke opp døde fugler. De som er kalt ut for å rydde de døde fuglene er iført smittevernutstyr, blant annet for å hindre smitte videre til andre fugler.

Trekker sørover snart

– Det er lagt ut råd på Mattilsynets hjemmesider for hvordan man skal håndtere dette. Vi vet også at fuglene vil trekke sørover snart så det er viktig å forberede kommunene på å ha ulike planer, sier Borch.

Det er allerede registrert døde krykkjer lenger sørover langs kysten.

Fuglene som samles inn lukter sterkt. De tas hånd om som spesialavfall og blir kjørt til brenning i et avfallsanlegg et annet sted i Finnmark.