Kilder til NBC News: Trump blir trolig tiltalt

NTB

Donald Trump må regne med å bli tiltalt som ledd i etterforskningen av forsøket på å omgjøre resultatet av presidentvalget i USA i 2020, ifølge NBC News.

Ekspresidentens advokater skal ha vært i et møte med påtalemyndigheten torsdag. To ikke navngitte kilder sier til NBC News at advokatene fikk beskjed om at Trump må regne med å bli tiltalt.

Når det vil skje, er ikke kjent.

Spesialetterforsker Jack Smith leder justisdepartementets etterforskninger av handlingene til Trump etter at han tapte valget i 2020.

Flere personer som tjenestegjorde under Trump, har vitnet i saken. De har sagt at de i etterkant av valget ble presset av den tidligere presidenten med falske påstander om valgfusk.

6. januar 2021, da Kongressen formelt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget, ble bygningen stormet av Trumps støttespillere. De ønsket å hindre godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.