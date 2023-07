Arbeiderpartiet: Naturlig med kontrollsak

NTB

Arbeiderpartiet mener det er naturlig at det opprettes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene og stemte for å åpne sak i kontrollkomiteen.

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité besluttet enstemmig torsdag å åpne kontrollsak.

– Det er naturlig at Stortinget har behov for å gå inn i sakene som har vært, og de problemstillingene som er reist, når vi har sett sakene som har fått oppmerksomhet den siste måneden, sier Frode Jacobsen, ett av Arbeiderpartiets medlemmer i kontrollkomiteen, til NTB.

– Det er vi selvsagt også med på, for, som statsministeren har sagt, så er det ikke noe å skjule her. Det er viktig at Stortinget får klarhet i hva som har skjedd, og ikke skjedd, og mulighet til å se på om det er behov for å klargjøre noe på bakgrunn av det, sier han.