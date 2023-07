Den irske statsministeren sier Irland trolig ikke ville kondolert om Putin døde

Den irske statsministeren måtte denne uken svare på et hypotetisk spørsmål om Putins død.

Nøytralitetslandet Irland skapte internasjonal furore da de uttrykte kondolanse overfor Tyskland i forbindelse med Adolf Hitlers død i 1945.

Nå sier landets statsministeren - eller «taoiseach» som det heter i Irland - at de neppe ville kondolert russiske om Russlands president Vladimir Putin dør.

Det melder flere britiske medier, deriblant Independent.

– Vi er ikke politisk nøytrale

Til tross for at Irland følger en streng nøytralitetspolitikk, insisteres det fra myndighetenes hold på at dette kun gjelder militært:

Den irske statsministeren, Leo Varadkar.

– Vi er ikke politisk nøytrale, men vi er militært nøytrale. Det er en viktig forskjell, uttalte den tidligere statsministeren Micheál Martin i forbindelse med Ukraina-krisen i januar 2022.

Ifølge Independent ble Martins etterfølger, Taoiseach Leo Varadkar, stilt det hypotetiske spørsmålet om en eventuell kondolanse etter et regjeringsmøte denne uken.

Varadkar skal ha replisert med:

– Jeg tror ikke det.

Før han la til at det var et «godt spørsmål» han «ikke hadde tenkt på før» og at:

– Jeg kan ikke se for meg at vi ville vært til stede i begravelsen.

Humanitær støtte

At irene anser seg for å ikke være politisk nøytrale har vært tydelig utover i tiden krigen i Ukraina har pågått.

Den irske statsministeren møtte Volodomyr Zelenskyj i Kyiv forrige uke. Les mer Lukk

Ifølge Independent reiste Varadkar til Ukrainas hovedstad forrige uke for å vise støtte til det krigsherjede landet.

Han kunngjorde da at irene ville gi millioner av euro i humanitær støtte til Ukraina og ha ryggen deres så lenge det var behov.

Og at den fiendtlige følelsen ovenfor Russland er gjensidig, er det lite tvil om, da Russland plasserte Varadkar på en liste over irer som er utestengt fra landet i fjor.