Tidligere etterretningsansatt hevder USA skjuler informasjon om UFO-er

David Grusch, en tidligere etterretningsansatt i USA, hevder at myndighetene skjuler informasjon om det som på folkemunne kalles for UFO-er. Foto: Nathan Howard / AP / NTB

NTB

Amerikanske myndigheter skjuler informasjon om «fartøyer med ikke-menneskelig opprinnelse», hevder en tidligere etterretningsansatt i USA.

Onsdag møtte David Grusch til høring i Kongressen. Der hevdet han at mens han tjenestegjorde, ble han informert om statlige programmer knyttet til det som tidligere ble kalt UFO-er. Den vanlige betegnelsen i dag er «uidentifiserbare avvikende fenomener», UAP.

– Jeg tok valget, basert på den dataene jeg hadde, om å rapportere denne informasjonen til mine overordnede og flere andre generaler, og med det bli en varsler, sa han.

Påstandene hans er tidligere framsatt i et intervju med nettstedet The Debrief. Grusch hevdet i intervjuet at USA er i besittelse av fartøyer som ikke er laget av mennesker.

– Skjules for Kongressen

Grusch har tidligere jobbet i etterretningsorganisasjonene NRO og NGA, og han har hatt en sentral rolle i myndighetenes arbeid med å undersøke UAP-er.

Han hevder at amerikanske myndigheter skjuler informasjon om dette, ikke bare for offentligheten, men også for Kongressen. Grusch ble utfordret på detaljene i det han la fram, men nektet å svare og viste til at informasjonen er hemmeligstemplet.

To offiserer fra USAs sjøforsvar møtte også i høringen, og de sa at de hadde vært vitne til UAP-er.

Tar trusselen mer på alvor

Både det amerikanske forsvarsdepartementet og etaten AARO, som undersøker UAP-er, har sagt at de ikke har funnet beviser som bekrefter Gruschs påstander.

Amerikanske myndigheter har imidlertid begynt å ta spørsmålet om UAP-er mer alvorlig den siste tiden. I mai holdt Nasa sitt første offisielle møte om UAP-er.

Forsvarsdepartementet begynte også å følge nøyere med etter en rekke uforklarlige observasjoner gjort av sjø- og luftforsvaret. Det har vært bekymring for om observasjonene egentlig dreier seg om overvåkingsteknologi som Kina bruker for å spionere på USAs forsvar.